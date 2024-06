Les actions australiennes ont chuté mercredi, entraînées par des pertes dans les secteurs minier et financier, les investisseurs se concentrant sur la publication prochaine des données sur l'inflation américaine et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,5% à 7 720,1 à 0035 GMT. L'indice de référence a touché son plus bas niveau depuis plus d'une semaine.

En plus des données sur l'inflation américaine, qui pourraient influencer le calendrier de l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, les traders sont à l'affût des résultats de la réunion de politique de deux jours de la banque centrale, prévue plus tard dans la journée.

À Sydney, la réunion de politique monétaire de deux jours de la Banque de réserve d'Australie est prévue pour la semaine prochaine.

"Nous prévoyons maintenant la première réduction du taux d'escompte (par la RBA) en février 2025 et attendons un assouplissement peu de temps après (très probablement en avril, bien que mai soit possible)", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.

Les actions du secteur minier ont chuté de 1,1 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis le 27 mars, en raison de la chute des prix du minerai de fer.

Les géants miniers Rio Tinto et Fortescue ont perdu respectivement 1,3 % et 1,4 %.

Par ailleurs, le syndicat australien des mines et de l'énergie a déclaré qu'il avait déposé une demande d'ordonnance de maintien de l'emploi et de la rémunération pour 1 700 travailleurs des mines de charbon dans trois grandes mines de charbon de BHP dans le Queensland. Les actions de BHP ont chuté de 1,5 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis le 14 mai. Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont chuté de 0,6 %, les quatre grandes banques perdant entre 0,4 % et 0,7 %.

Les valeurs aurifères ont chuté de 0,8 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis le début du mois d'avril, même si les prix des lingots se sont raffermis.

À l'inverse, les actions du secteur de l'énergie ont gagné jusqu'à 0,6 %, en raison de la hausse des prix du pétrole.

Les grands noms de l'énergie, Woodside Energy et Santos, ont gagné respectivement 1,6 % et 0,7 %. De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,1 % pour atteindre 11 776,64 points. L'indice de référence devrait enregistrer des pertes pour la cinquième séance consécutive. (Reportage de Sherin Sunny à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng)