Les valeurs bancaires et technologiques ont fait baisser les actions australiennes mercredi, alors que les données montrent que l'économie du pays a connu une croissance modeste au deuxième trimestre.

L'indice S&P/ASX 200 a terminé en baisse de 0,8 % à 7 257,10, sa pire chute depuis le 25 août. L'indice de référence a baissé de 0,1 % mardi.

Les données ont montré que l'économie du pays a augmenté plus que prévu au deuxième trimestre, grâce aux exportations et aux investissements, tandis que la consommation des ménages est restée faible car le resserrement monétaire de la Banque de réserve d'Australie (RBA) a pesé sur la demande.

"La consommation des ménages représente 50 % de l'économie en termes de dépenses. La faiblesse de la consommation illustrée dans le PIB laisse donc présager d'autres faiblesses", a déclaré Kerry Craig, stratège du marché mondial chez J.P Morgan.

Barclays a mis en garde contre l'aggravation des vents contraires qui pèsent sur les dépenses privées et les exportations, et a signalé un ralentissement de la croissance au second semestre.

La RBA a laissé ses taux d'intérêt inchangés pour le troisième mois consécutif mardi après que l'inflation ait diminué plus que prévu, mais a réitéré qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation.

"L'espoir que la RBA ait terminé sa bataille contre l'inflation est profondément remis en question", a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez IG Markets.

Les valeurs financières ont chuté pour la deuxième séance consécutive, marquant une baisse de 1,1%, leur pire chute depuis le 25 août, avec les "quatre grandes" banques dans le rouge.

Les actions de Macquarie Group ont chuté de 3,8% après que la banque ait signalé des vents économiques contraires soutenus pour sa division de gestion d'actifs jusqu'à la première moitié de 2024.

Les valeurs technologiques ont suivi Wall Street à la baisse pour terminer en recul de 1,5 %, leur plus forte baisse depuis le 25 août. Xero et NEXTDC ont chuté respectivement de 1,6 % et de 1,4 %.

Contrairement à la tendance, les actions du secteur de l'énergie ont suivi la hausse des prix du pétrole pour augmenter d'environ 1%, clôturant à leur plus haut niveau depuis le 10 août.

Woodside Energy a augmenté de 1,3 %, tandis que Santos a gagné 0,6 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a perdu 0,1 % à 11 427,66, son plus bas niveau depuis le 20 décembre. (Rapport d'Echha Jain à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)