Les actions australiennes ont légèrement augmenté jeudi, grâce aux gains des valeurs énergétiques et minières, un jour après que les chiffres de l'inflation aient été conformes aux attentes, réduisant la pression sur la banque centrale pour des hausses de taux d'intérêt à court terme.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,1% à 7.035,50 à 0058 GMT. L'indice de référence a baissé de 0,1% mercredi.

Les données publiées mercredi ont montré que l'indice des prix à la consommation du pays pour le mois d'août était conforme aux attentes, réduisant la pression sur la Banque de réserve d'Australie (RBA) pour augmenter les taux le mois prochain.

La RBA a augmenté ses taux de 400 points de base depuis mai de l'année dernière pour atteindre 4,1 %, son plus haut niveau depuis 11 ans, et a averti qu'il pourrait être nécessaire d'augmenter encore les taux pour contenir l'inflation.

Les ventes au détail nominales ont augmenté de 0,2 % en août par rapport à juillet, selon les données du Bureau australien des statistiques. Les analystes avaient prévu un gain de 0,3 %.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 2,2 %, après que les prix du pétrole aient augmenté de 3 % au cours de la nuit en raison des inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre mondiale. Les poids lourds du secteur, Woodside Energy et Santos, ont augmenté de 2,1% chacun.

Les valeurs minières ont augmenté de 0,6%, les contrats à terme sur le minerai de fer ayant rebondi à la suite de données positives sur les bénéfices industriels en Chine. Les poids lourds du secteur, BHP Group et Rio Tinto, ont augmenté respectivement de 1,1 % et de 1,2 %.

À contre-courant de la tendance, les actions aurifères ont chuté de 3 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 20 mars, alors que l'or a frôlé son plus bas niveau de plus de six mois atteint mercredi, le dollar et les rendements du Trésor s'étant maintenus à des niveaux élevés.

Le poids lourd Newcrest Mining a chuté de 4,7 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de six mois.

Brickworks a chuté de plus de 9 % et a terminé en tête des pertes de l'indice de référence, le fabricant de briques ayant annoncé une baisse de son bénéfice annuel.

Lithium Power International a bondi d'environ 19 % après avoir confirmé qu'elle était en pourparlers avec le mineur de cuivre chilien Codelco au sujet d'une transaction potentielle.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,6 % à 11 252,23.