Les actions australiennes ont légèrement augmenté mardi, grâce aux gains des valeurs énergétiques, alors qu'un nouveau cycle de négociations à Washington pour relever le plafond de la dette américaine a amélioré le sentiment des investisseurs.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,1% à 7.271,6 à 0053 GMT. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,2% lundi.

Avant une réunion avec le président américain Joe Biden sur la question du plafond de la dette, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré que les négociations étaient sur la bonne voie.

L'incapacité à relever le plafond de la dette entraînerait un défaut de paiement et risquerait de semer le chaos sur les marchés financiers mondiaux.

À Sydney, les actions du secteur de l'énergie ont progressé de 0,9 % pour atteindre leur plus haut niveau en 11 semaines grâce à la forte demande de pétrole. Les principaux acteurs du secteur, Santos, ont fait un bond de 0,6 % et Woodside Energy a ajouté 1,4 %.

Les valeurs financières ont reculé de 0,1 %, les quatre grandes banques ayant perdu entre 0,4 % et 0,9 %.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré qu'ils pensaient que les bénéfices des "quatre grandes" banques avaient atteint leur maximum, l'environnement macroéconomique et concurrentiel étant susceptible d'entraîner un ralentissement de la croissance des prêts et une baisse des marges.

Les valeurs technologiques ont augmenté de 0,2 %, atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'un an. Les valeurs de la santé et de l'immobilier ont progressé respectivement de 0,4 % et de 0,1 %.

Dans le même temps, les valeurs aurifères ont reculé de 0,1 % après que les commentaires optimistes de deux responsables de la Réserve fédérale américaine ont pesé sur le lingot sans rendement lundi.

Parmi les valeurs individuelles, Qantas Airways a chuté de 1,5%, même si le transporteur phare a augmenté son rachat d'actions et a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice record pour l'année fiscale en cours.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,1% à 11 979,06.

