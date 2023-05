Les actions australiennes ont chuté mercredi, entraînées par les pertes des valeurs financières et énergétiques, alors que les investisseurs prudents attendent les données mensuelles clés sur les prix à la consommation aux États-Unis qui pourraient influencer les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a étendu ses pertes pour glisser jusqu'à 0,4% à 7238,5 points à 1220 GMT.

Les créanciers nationaux ont mené les baisses jusqu'à 1,1%, ce qui a mis fin à un rallye de trois sessions.

Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, ANZ Group Holdings et Westpac Banking Corp ont glissé entre 0,4% et 5,0%.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur les données relatives aux prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril, attendues plus tard dans la journée, qui seront considérées comme un indicateur crucial du degré de reprise de la plus grande économie du monde.

Le marché s'attend à ce que l'indice CPI ait augmenté de 0,4 % en avril par rapport au mois précédent et de 5,5 % par rapport à l'année précédente, sur une base non corrigée des variations saisonnières, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Les actions du secteur de l'énergie ont reculé de 0,5 %, même si les prix du pétrole ont augmenté, les principaux acteurs du secteur, Woodside Energy et Santos, perdant respectivement 0,2 % et 0,4 %.

Les mineurs locaux ont perdu 0,2 %, le géant minier Rio Tinto chutant de 0,4 %.

Toutefois, ioneer Ltd a progressé de 7,1 % après avoir signé un accord commercial avec la société américaine Dragonfly Energy Holdings Corp pour la fabrication de carbonate de lithium dans le Nevada.

À contre-courant de la tendance, les valeurs technologiques ont progressé de 0,4 %. En tête des gains du sous-indice, Life360 et Megaport ont bondi de 2,4 % et 1 %, respectivement.

Appen Ltd a chuté de 19,4 % après que le fournisseur de formation à l'intelligence artificielle a signalé un début d'année difficile en raison de conditions économiques défavorables.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 est resté largement inchangé.