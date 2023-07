Les actions australiennes ont baissé mercredi, les valeurs financières et énergétiques étant en tête des pertes, tandis que presque tous les autres sous-indices majeurs se sont négociés dans le rouge, la prudence face aux perspectives économiques mondiales sombres et aux inquiétudes de récession imminente ayant limité l'appétit pour le risque.

L'indice S&P/ASX 200 a glissé de 0,3 % à 7 259,8 points à 00h42 GMT. L'indice de référence est sur le point de rompre une série de trois jours de gains.

Les valeurs financières ont cédé 0,6%, leur pire séance depuis plus d'une semaine. Les quatre grandes banques ont perdu entre 0,2% et 0,5%.

La banque centrale australienne a maintenu ses taux d'intérêt mardi, expliquant qu'elle souhaitait disposer de plus de temps pour évaluer l'impact des hausses passées.

Lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, les banques gagnent plus d'argent en profitant de l'écart plus important entre les intérêts qu'elles versent à leurs clients et les bénéfices qu'elles réalisent en investissant.

Les valeurs énergétiques ont reculé de 0,7 %, les grandes sociétés pétrolières Woodside Energy et Santos perdant respectivement 0,8 % et 0,3 %.

Les valeurs aurifères ont eu du mal à s'orienter et ont légèrement augmenté de 0,03 %.

Newcrest Mining a perdu 0,4 %, tandis que Northern Star Resources a gagné 0,5 %.

Les minières, en revanche, ont progressé de 0,1 %, Rio Tinto et Fortescue Metals ajoutant plus de 0,3 % chacun.

Par ailleurs, les actions de Treasury Wine Estates ont bondi de 0,6 % après l'annonce de la fermeture de sa cave commerciale, Karadoc, dans le nord-ouest de l'État de Victoria, d'ici la mi-2024.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice néo-zélandais S&P/NZX 50 est en baisse de 0,2 % à 7 263,7 points. L'indice de référence devrait enregistrer sa première séance de pertes en sept ans.