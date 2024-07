Roveredo (awp/ats) - Les violentes intempéries qui ont frappé le Val Mesolcina le 21 juin ont entraîné des pertes économiques pour les PME et les entreprises touristiques de la région. Les terres agricoles ont subi d'importants dommages. Le canton des Grisons vient en aide aux personnes touchées.

Tous les dommages ne sont pas encore connus et il n'est pas encore possible de chiffrer les pertes et les coûts des intempéries d'il y a un mois, a indiqué lundi le département de l'économie du canton des Grisons. Pour le moment, 32 des 37 demandes préalables d'indemnisation pour chômage partiel ont été acceptées.

L'Office de l'économie et du tourisme a aussi versé une contribution pour une communication touristique spéciale pour atténuer les dommages économiques dans les destinations directement touchées le long de l'A13. Les organisations touristiques s'attendent à un retour à la normale si les conditions météorologiques restent stables.

L'Office de l'agriculture a également annoncé qu'il renonce à réduire en 2024 les paiements directs pour les surfaces agricoles ayant subi des dommages. Une centaine d'hectares sont inexploitables en raison de la boue, du bois et des éboulis. Les routes forestières et les chemins ruraux sont également endommagés. Toutes les surfaces agricoles touchées ne pourront pas être remises en culture cette année.

Les agriculteurs ont été priés de ne pas commencer eux-mêmes les travaux de déblaiement et de ne pas confier des mandats à des tiers. Les travaux seront effectués de manière coordonnée afin que la grande quantité de matériaux puisse être enlevée correctement et déposée aux endroits prévus à cet effet.

Le département souligne qu'il existe une grande solidarité avec les agriculteurs touchés. L'Union des paysans grisons organise la distribution des dons de fourrage provenant d'exploitations agricoles de différentes régions du canton.

Le 21 juin, les intempéries ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans le Val Mesolcina. Plusieurs bâtiments ont été détruits. L'A13 a été emporté sur une longueur de 200 mètres par la rivière Moesa près de Lostallo (GR). L'autoroute est rouverte au trafic en mode bidirectionnel depuis le 5 juillet.

ats/al