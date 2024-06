Le Premier ministre indien Narendra Modi est confronté à un casse-tête politique après avoir perdu du terrain lors des dernières élections : comment contrôler l'inflation des denrées alimentaires sans avoir recours à des mesures de restriction des exportations et à une augmentation des importations - des mesures qui ont suscité la colère des agriculteurs, qui constituent un bloc électoral non négligeable.

Bien que Modi ait réussi à conserver le pouvoir au sein d'un gouvernement de coalition, son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), doit affronter des élections provinciales plus tard dans l'année dans deux États agricoles clés, l'Haryana et le Maharashtra, où les lobbies agricoles sont très présents.

Des pertes dans ces deux États pourraient diminuer la stature du BJP au sein du gouvernement de coalition nouvellement formé, ce qui affaiblirait Modi qui, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a dix ans, cherche à obtenir l'accord de ses alliés pour prendre des initiatives politiques.

"Il est vrai que les agriculteurs sont en colère contre le gouvernement", a déclaré Rampal Jat, président national du Kisan Mahapanchayat, ou conseil des agriculteurs. "Les décisions politiques irréfléchies visant à interdire les exportations et à autoriser des importations moins chères dans le pays ont sapé les maigres revenus agricoles.

Afin de maintenir les prix à la consommation, l'administration de Modi a mis un frein, à partir de 2022, aux exportations de produits de base tels que le riz, le blé, le sucre et les oignons. Elle a également abaissé les droits de douane sur les légumineuses et les huiles végétales, permettant ainsi des importations à moindre coût.

Cette mesure n'a pas été bien accueillie dans les campagnes, où plus de 45 % des 1,4 milliard d'Indiens vivent de l'agriculture.

Le BJP, qui détenait 201 circonscriptions rurales sur les 543 que compte le parlement, n'en a conservé que 126 lors des élections d'avril-mai, selon une analyse des électeurs.

M. Jat a déclaré que les agriculteurs étaient devenus les boucs émissaires de l'incapacité du gouvernement à gérer les pressions inflationnistes.

La hausse de l'inflation ayant été l'un des facteurs qui ont permis à Modi d'accéder au pouvoir pour la première fois en 2014, son administration s'est concentrée sur la maîtrise des prix et a utilisé les restrictions à l'exportation comme un outil pratique pour contrôler l'inflation.

Pourtant, l'inflation alimentaire est restée à environ 8 % en glissement annuel depuis novembre 2023, en grande partie à cause de la hausse des prix des fruits et légumes, poussant l'inflation globale des prix de détail au-delà de l'objectif à moyen terme de 4 % fixé par la banque centrale.

CORRECTION DE TRAJECTOIRE

À l'approche des élections législatives dans l'Haryana et le Maharashtra, le BJP tentera de séduire les producteurs en essayant de faire pencher la balance en faveur des agriculteurs, selon les analystes et les experts de l'industrie.

"On se rend compte que les agriculteurs ne peuvent pas être indéfiniment pénalisés pour une inflation plus élevée, et que les consommateurs devront sentir la pression si les prix augmentent", a déclaré Harish Galipelli, directeur d'ILA Commodities Pvt Ltd. "Les consommateurs, en particulier les consommateurs urbains, ont les poches plus profondes ces jours-ci, mais l'Inde rurale souffre.

Le ministère indien de l'alimentation n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon les experts, certaines décisions sont imminentes, comme l'assouplissement des restrictions à l'exportation d'au moins deux produits de base dans un premier temps. D'autres mesures à plus long terme pourraient également être envisagées, comme l'amélioration des rendements agricoles et l'augmentation plus importante des prix de soutien imposés par le gouvernement.

Le gouvernement a annoncé mercredi qu'il augmenterait les prix de soutien proposés pour les cultures d'été, mais il est peu probable que ces augmentations apaisent les agriculteurs.

L'année dernière, le gouvernement a augmenté le prix d'achat du riz de 7 %, et l'augmentation de cette année n'est que de 5,4 %, ce qui est décevant, a déclaré Ravindra Kajal, un riziculteur de l'État d'Haryana.

"Mon sentiment est que le gouvernement va ouvrir les exportations de riz et d'oignons", a déclaré Ashok Gulati, le principal économiste agricole de l'Inde.

"Étant donné que les stocks de riz sont trois fois et demie supérieurs à l'objectif fixé et que l'on prévoit de bonnes pluies de mousson cette année, le gouvernement devrait bientôt décider d'autoriser les exportations", a déclaré M. Gulati.

Malgré l'augmentation des stocks, les prix du riz sont supérieurs d'environ 7 % à ceux de l'année dernière, ce qui reflète l'augmentation des prix de soutien fixés par le gouvernement et annoncés au début de la saison des semailles en 2023.

Alors que le phénomène climatique El Niño menaçait de réduire les pluies de mousson l'année dernière, l'Inde, premier exportateur mondial de riz, a interdit les expéditions à l'étranger de riz blanc non basmati et a imposé des restrictions sur d'autres qualités.

Aujourd'hui, les greniers des États débordent de stocks de riz et le gouvernement examine toutes les possibilités, y compris les exportations, pour réduire les stocks, a déclaré une source gouvernementale qui a refusé d'être identifiée, conformément aux règles officielles.

"Il existe une raison valable d'autoriser les exportations de riz et nous avons demandé au gouvernement d'examiner cette question", a déclaré Prem Garg, président de la Fédération indienne des exportateurs de riz.

COLÈRE CONTRE LES OIGNONS

Dans la ceinture de production d'oignons du Maharashtra, le BJP a perdu ses huit sièges, ce qui reflète la colère suscitée par les restrictions à l'exportation de l'un des produits alimentaires les plus omniprésents dans les foyers indiens.

Pour apaiser les agriculteurs, le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a déclaré la semaine dernière qu'il demanderait au gouvernement fédéral de lever les restrictions sur les exportations d'oignons et d'ordonner aux agences de l'État d'acheter la récolte aux prix de soutien fixés par le gouvernement.

En raison des restrictions à l'exportation, les agriculteurs ne pouvaient pas récupérer leurs coûts de production, a déclaré Uttam Kahandal, un producteur d'oignons qui a indiqué que, pour la première fois en vingt ans, il n'avait pas voté pour le BJP.

Outre les restrictions à l'exportation des oignons, la baisse des prix du coton et du soja a attisé la colère contre le BJP dans l'État du Maharashtra. La modicité des taux d'achat des récoltes a également nui aux agriculteurs de l'État.

Au cours des dix années de gouvernement de Modi, les prix d'achat minimaux fixés par le gouvernement pour le soja et le coton ont augmenté de 80 % et 79 %, contre 175 % et 115 % au cours de la décennie précédente, selon les données du gouvernement.

"Si le nouveau gouvernement ne fait pas d'efforts sérieux pour répondre à la détresse agraire, il devrait être prêt à siéger dans l'opposition en 2029", a déclaré Devinder Sharma, un expert en politique agricole, en référence aux prochaines élections générales.