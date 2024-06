Une première rizière créée en Italie à l'aide de nouvelles techniques génomiques a été vandalisée, compromettant ainsi les résultats de recherches visant à rendre l'agriculture plus efficace et plus durable dans l'ère post-OGM.

Un groupe de recherche de l'université de Milan a été autorisé en mars à tester une culture de riz modifiée à l'aide du système CRISPR/Cas9, une technique récompensée par un prix Nobel qui, contrairement aux OGM, n'implique pas l'introduction de gènes provenant d'autres espèces.

La modification de la culture, plantée en mai dans une petite parcelle de la province septentrionale de Pavie, à 70 kilomètres de Milan, avait pour but d'accroître sa résistance au principal agent pathogène de la riziculture et de réduire ainsi l'utilisation de pesticides polluants.

"Entre jeudi et vendredi derniers, des personnes ont forcé la clôture et déraciné les plantes, les coupant méticuleusement pour que l'expérience échoue", a déclaré le professeur Vittoria Brambilla, responsable de l'équipe de recherche à l'université de Milan.

"Lorsque le lendemain matin, l'agriculteur a vu les plantes flotter dans les rizières, il a appelé la police, mais ces personnes avaient désactivé la caméra de surveillance, de sorte qu'elles n'ont pas été identifiées et que personne n'a même revendiqué l'acte", a-t-elle ajouté.

Après des décennies au cours desquelles aucune expérience génétique agricole n'a été approuvée, la recherche de Brambilla a profité d'un décret italien d'urgence publié l'année dernière pour lutter contre la sécheresse, qui autorisait temporairement les essais en plein champ pour les cultures obtenues par des techniques génomiques.

Comme les deux tiers des plantes n'ont pas survécu et que les autres sont gravement endommagées, l'expérience devra être répétée l'année prochaine pour obtenir des résultats concrets, mais la date limite pour les essais est fixée à la fin de 2024.

Le sénateur Luca De Carlo, président de la commission de l'agriculture de la chambre haute du parlement italien, s'est engagé à organiser un vote d'ici la fin de la semaine pour prolonger la loi.

D'autres cultures expérimentales, notamment les tomates et les vignes, pourraient également bénéficier d'une prolongation du délai jusqu'à la fin de 2025, ont déclaré M. Brambilla et M. De Carlo.

Une fois qu'une décision aura été prise sur un nouveau délai, M. De Carlo a déclaré que la discussion se déplacerait vers la sécurité des champs où les expériences sont menées, qui sont facilement identifiables parce que leur géolocalisation doit être rendue publique. (Rédaction : Keith Weir et Barbara Lewis)