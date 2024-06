Deux personnes sont mortes dans des incendies de forêt dans le sud du Nouveau-Mexique, qui ont brûlé plus de 1 400 maisons et autres structures et entraîné l'évacuation d'environ 8 000 résidents de la station de montagne de Ruidoso.

Les restes squelettiques non identifiés d'une personne ont été retrouvés sur le siège du conducteur d'une voiture incendiée, a indiqué mercredi la police de l'État du Nouveau-Mexique. Une autre victime a été identifiée : Patrick Pearson, 60 ans.

Les incendies, relativement petits, brûlent à environ 135 miles au sud-est d'Albuquerque, la plus grande ville de l'État, dans une région qui a subi une série d'incendies de forêt, dont l'un a tué deux personnes en 2022.

Mercredi, la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a demandé au président Joe Biden de déclarer une catastrophe majeure pour les incendies de South Fork et de Salt, qui ont brûlé plus de 9 308 hectares au nord et au sud de Ruidoso.

Le Nouveau-Mexique est en proie à une sécheresse qui dure depuis près de trois décennies et qui a rendu les incendies de forêt plus destructeurs et plus rapides.

En 2022, l'État a connu le plus grand incendie de la partie continentale des États-Unis, qui a brûlé plus de 341 000 acres (138 000 hectares).