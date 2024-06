Les exportations de soja du Paraguay, retardées par le faible niveau des cours d'eau et la faiblesse des prix au début de l'année, sont en train de prendre de l'ampleur, comme le montrent les données sur les expéditions communiquées à Reuters, les agriculteurs accélérant les ventes grâce à une demande mondiale plus forte et à des prix plus élevés.

Les expéditions de graines oléagineuses de ce pays enclavé d'Amérique du Sud ont atteint 1,13 million de tonnes métriques en mai, soit une hausse d'environ 34 % par rapport au mois précédent, selon des données inédites, ce qui en fait de loin le meilleur mois de l'année jusqu'à présent.

Le Paraguay, qui a dépassé son voisin argentin frappé par la sécheresse en tant que troisième exportateur de soja l'année dernière, devrait récolter une récolte record de soja de plus de 10 millions de tonnes pour la saison 2023/24. Toutefois, les expéditions ont été bloquées par le faible niveau des rivières, ce qui est essentiel pour les barges qui transportent les céréales sur le fleuve.

"La situation s'améliore maintenant pour l'agriculteur paraguayen qui a encore des céréales", a déclaré Manuel Ferreira, consultant local et ancien ministre des finances. Les contrats à terme sur le soja en juillet à Rosario ont également atteint environ 325 dollars après avoir chuté en dessous de 280 dollars en février.

Le pays accueille les principaux négociants mondiaux en céréales, les principaux exportateurs étant Cargill, Viterra et Bunge.

Les données communiquées à Reuters par la direction nationale des recettes fiscales du Paraguay montrent que jusqu'à la fin du mois de mai, le pays avait exporté près de 4,6 millions de tonnes de soja. Les ventes ont bien commencé l'année, mais elles ont stagné en février et en mars.

Hector Cristaldo, président du syndicat paraguayen de la production céréalière, a déclaré que les producteurs de soja avaient "attendu un rebond" des prix après avoir conservé leur récolte en raison des perturbations causées aux barges par la baisse de la profondeur des rivières.

M. Ferreira a ajouté que la demande de l'Argentine voisine, l'un des plus grands exportateurs mondiaux d'huile et de farine de soja broyées, qui sont transformées à partir des graines de soja dans d'énormes usines situées le long du fleuve Parana avant d'être exportées, était également en train d'augmenter.

"Ils ont besoin d'un plus grand volume pour le cycle de trituration intense entre juillet et août", a déclaré M. Ferreira, ajoutant que les prix mondiaux pourraient être stimulés par l'épuisement de la récolte américaine dans les mois à venir.

Les cours d'eau du Paraguay restent cependant bas en raison d'une grave sécheresse dans les zones humides du Pantanal, à l'ouest du Brésil, qui a un impact sur les niveaux d'eau, ce qui signifie que les barges ne peuvent pas prendre des chargements complets.

"Les barges ne sont pas chargées à pleine capacité, ce qui entraîne des retards dans les expéditions", a déclaré Sonia Tomassone, conseillère en commerce extérieur à la Chambre paraguayenne des exportateurs d'oléagineux et de céréales (CAPECO).

Le niveau du fleuve Paraguay près du port céréalier clé de Villeta s'élevait à 0,85 mètre lundi, selon les données officielles, bien en dessous des 3,5 mètres d'il y a un an, mais mieux qu'en mars où il était proche de zéro. Un temps plus sec est attendu.

Les voies navigables qui acheminent les barges vers les ports maritimes en Argentine et en Uruguay sont essentielles pour le Paraguay. La quasi-totalité des 4 millions de tonnes de soja restantes destinées à l'exportation cette saison doivent être transportées par voie fluviale.