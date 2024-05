L'Inde devrait se doter d'un nouveau gouvernement d'ici la mi-juin, a l'issue d'une election de six semaines qui a debute le 19 avril. Les votes seront comptes le 4 juin et les analystes s'attendent a ce que le Premier ministre Narendra Modi remporte un troisieme mandat consecutif.

Voici quelques questions cles auxquelles le parti ou la coalition gagnante devra s'attaquer pendant son mandat.

DISPARITE ECONOMIQUE

L'economie indienne devrait avoir progresse d'environ 8 % au cours de la derniere annee fiscale, soit l'un des taux les plus eleves parmi les grandes economies, mais les electeurs ont souligne les disparites sur le terrain, la croissance etant plus visible dans les villes que dans le vaste arriere-pays.

Au cours de la derniere decennie, l'economie a gagne cinq places pour devenir la cinquieme economie mondiale sous la direction de Modi, qui a declare qu'il la ferait passer a la troisieme place s'il etait elu. Toutefois, le revenu par habitant du pays reste le plus faible des pays du G20.

Neanmoins, fin mai, S&P Global Ratings a releve la perspective de la note souveraine de l'Inde de "stable" a "positive", tout en maintenant la note a "BBB-", declarant que l'expansion economique robuste du pays avait un impact constructif sur ses parametres de credit.

L'INFLATION DEPASSE L'OBJECTIF DE LA CENBANK

L'inflation annuelle des prix de detail s'est elevee a 4,83 % en avril, soit un peu moins qu'en mars, mais toujours au-dessus de l'objectif de 4 % de la banque centrale.

L'inflation des denrees alimentaires, qui represente pres de la moitie du panier global des prix a la consommation, etait de 8,70 % en avril, contre une hausse de 8,52 % le mois precedent. L'inflation des denrees alimentaires est superieure a 8 % en glissement annuel depuis novembre 2023.

La lutte contre la forte augmentation des prix des denrees alimentaires a ete l'un des principaux themes de campagne du principal parti d'opposition, le Congres, qui a promis plusieurs aides financieres pour remedier a la situation.

Modi a entre-temps interdit les exportations de ble, de riz et d'oignons pour contenir l'inflation interieure.

CHOMAGE

Le chomage en Inde a egalement ete l'un des principaux themes de la campagne, le Congres accusant le gouvernement Modi de ne pas faire grand-chose pour creer des emplois pour les jeunes du pays.

Le taux de chomage en Inde est passe de 7,4 % en mars a 8,1 % en avril, selon le groupe de reflexion prive Centre for Monitoring Indian Economy.

Les estimations du gouvernement pour le dernier trimestre janvier-mars montrent que le taux de chomage urbain dans la tranche d'age des 15-29 ans a augmente pour atteindre 17 %, contre 16,5 % au trimestre precedent.

Dans l'ensemble, le taux de chomage urbain au cours du trimestre janvier-mars s'est eleve a 6,7 %, contre 6,5 % au cours du trimestre precedent, selon les donnees du gouvernement.

Le gouvernement indien ne publie pas de chiffres trimestriels sur le chomage dans les zones rurales.

RELATIONS EXTERIEURES

La stature mondiale croissante de l'Inde et sa politique etrangere affirmee ont ete presentees comme les principales realisations recentes de l'administration de Modi.

Toutefois, une tension diplomatique majeure subsiste avec la Chine, provoquee par un affrontement frontalier en 2020 qui a fait 20 morts parmi les soldats indiens et quatre parmi les soldats chinois. Le mois dernier, M. Modi a declare que les deux pays devaient s'attaquer a la "situation prolongee" a leur frontiere.

Le gouvernement de Modi a tente d'attirer des entreprises etrangeres pour diversifier les chaines d'approvisionnement au-dela de la Chine.

Les relations avec le Canada ont egalement ete tendues ces derniers mois apres qu'Ottawa et Washington ont accuse un fonctionnaire indien d'avoir dirige le complot dans la tentative de meurtre de Gurpatwant Singh Pannun, un separatiste sikh ayant la double nationalite americaine et canadienne.

En mai, la police canadienne a arrete et inculpe trois Indiens pour le meurtre du leader separatiste sikh Hardeep Singh Nijjar l'annee derniere et a declare qu'elle cherchait a savoir si ces hommes avaient des liens avec le gouvernement indien.

IMPOTS

Au debut de l'annee, un groupe de pression industriel a demande que le plafond d'exoneration fiscale pour les particuliers soit releve et lie a l'inflation afin de stimuler la consommation.

La Confederation de l'industrie indienne a egalement demande au gouvernement de revoir la structure de l'impot sur les plus-values en harmonisant les taux d'imposition pour les differentes categories d'actifs telles que la dette, les actions et les biens immobiliers.

AGRICULTEURS

La stagnation des revenus agricoles est un signe majeur de l'inegalite croissante entre l'Inde urbaine et l'Inde rurale, qui a donne lieu a de nombreuses protestations. Le BJP avait promis de doubler les revenus agricoles d'ici 2022 dans son manifeste pour les dernieres elections, mais il n'y est pas parvenu.

Malgre cela, Modi a fixe un nouvel objectif visant a augmenter le revenu rural par habitant de 50 % d'ici a 2030, mais les agriculteurs de l'arriere-pays restent sceptiques face a ces plans, a rapporte Reuters plus tot.

REFORMES DE LA TERRE ET DU TRAVAIL

En fevrier, un porte-parole du BJP a declare a Reuters que Modi pourrait faire de la reforme du travail une priorite s'il remportait les elections generales.

De nouveaux codes du travail, qui permettraient aux entreprises d'embaucher et de licencier plus facilement des travailleurs et imposeraient des restrictions de fonctionnement aux syndicats, ont ete approuves par le parlement en 2020, mais ils n'ont pas encore ete mis en oeuvre en raison de la resistance des travailleurs et des Etats.

Le nouveau gouvernement pourrait egalement continuer a retarder l'adoption de reformes foncieres, car de telles mesures seraient controversees et entraineraient des pertes lors des elections regionales qui se tiendront plus tard dans l'annee.

Lors de son premier mandat en tant que Premier ministre, Modi a tente de faire passer une legislation qui aurait facilite l'achat de terres pour les corridors industriels, le logement rural et l'electrification, ainsi qu'a des fins de defense. Toutefois, ce projet a ete mis en veilleuse en raison de la forte resistance de l'opposition.