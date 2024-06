La Chine et la Malaisie ont signé une série d'accords mercredi, renouvelant un pacte de coopération économique de cinq ans et autorisant les exportations de durians frais, lors d'une visite du Premier ministre chinois Li Qiang pour marquer les 50 ans de leurs relations diplomatiques.

M. Li a rencontré le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim dans la capitale administrative de Putrajaya, après son arrivée à Kuala Lumpur mardi.

"La Chine est prête à travailler avec la Malaisie", a déclaré M. Li dans un communiqué, ajoutant que les domaines d'intérêt comprenaient les stratégies de développement, la coopération mutuellement bénéfique et les échanges visant à promouvoir la construction d'une communauté Chine-Malaisie.

Après la réunion à huis clos de mercredi, M. Li et M. Anwar ont assisté à la signature de plus d'une douzaine de pactes de coopération dans des domaines allant de l'économie numérique au développement vert, en passant par le logement, le tourisme et les communications, entre autres.

Le nouveau pacte quinquennal, qui court jusqu'en 2028, prévoit une collaboration stratégique dans des domaines tels que le commerce et l'investissement, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les infrastructures et les services financiers, selon un communiqué publié à l'issue de la réunion.

Le programme quinquennal a été introduit pour la première fois en 2013.

La Chine a également accepté d'autoriser les importations de durian frais en provenance de Malaisie après qu'il ait satisfait aux exigences sanitaires, ajoute le communiqué.

La Malaisie, l'un des plus grands producteurs mondiaux de ce fruit épineux et malodorant, n'était auparavant autorisée à expédier que le fruit entier congelé et ses produits vers la Chine, avec des exportations évaluées à 1,19 milliard de ringgit (253 millions de dollars) en 2023.

Les deux pays se sont également engagés à réexaminer les accords d'exemption de visa qui expireront dans les mois à venir.

La Chine est le premier partenaire commercial de la Malaisie depuis 2009, et le ministère des affaires étrangères a déclaré que le total des échanges était évalué à 98,9 milliards de dollars en 2023.

M. Li en est à la troisième étape d'un voyage qui l'a mené en Nouvelle-Zélande et en Australie, la Chine cherchant à étendre son influence et ses investissements dans la région Asie-Pacifique dans un contexte de tension et de concurrence avec les États-Unis.

Il devrait également rencontrer le roi de Malaisie, Sultan Ibrahim, et assister à une cérémonie d'inauguration sur un chantier de construction de la liaison ferroviaire de la côte est (ECRL), qui fait partie de l'initiative chinoise "Belt and Road", mercredi.

Le chemin de fer de 665 km (413 miles), d'une valeur de 50 milliards de ringgit (11 milliards de dollars), reliera les côtes est et ouest de la Malaisie péninsulaire d'ici à la fin de l'année 2026.

(1 $ = 4,7080 ringgit)