La Nouvelle-Zélande va mener une enquête pour évaluer la concurrence dans le secteur bancaire du pays, en se concentrant sur les services dans les régions rurales, a déclaré mercredi le ministre des finances Nicola Willis.

Cette décision fait suite à un projet de rapport publié en mars par l'organisme de surveillance de la concurrence du pays, selon lequel les quatre grandes banques néo-zélandaises n'offraient qu'une concurrence limitée dans le domaine des services bancaires aux particuliers et que l'accent mis sur le maintien des marges bénéficiaires avait entraîné un sous-investissement dans la technologie et de faibles niveaux d'innovation.

Les quatre plus grandes banques néo-zélandaises - ANZ Bank New Zealand, ASB Bank, Bank of New Zealand et Westpac New Zealand - sont détenues par les "quatre grandes" banques australiennes. Elles représentent environ 85 % des prêts hypothécaires et autres, et environ 90 % des dépôts, selon les données officielles.

"La promotion d'une concurrence robuste dans le secteur bancaire est essentielle à la reconstruction de l'économie", a déclaré M. Willis dans un communiqué.

La commission parlementaire des finances et des dépenses dirigera l'enquête et travaillera avec une commission qui se concentre sur l'agriculture pour déterminer l'étendue de l'enquête et préparer un rapport sur les banques rurales.

"La croissance de l'économie rurale est essentielle à la reconstruction de l'économie néo-zélandaise. La satisfaction des agriculteurs à l'égard des services bancaires ayant chuté ces dernières années, il est essentiel que nous comprenions mieux le rôle de la concurrence bancaire", a déclaré M. Willis.

La commission des finances entendra les propositions des banques et pourra demander aux présidents et aux directeurs généraux de se présenter devant elle, a-t-elle ajouté.

Le secteur agricole néo-zélandais représente 11 % des prêts bancaires du pays, selon un rapport de la banque centrale publié l'année dernière.