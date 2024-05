La Thaïlande cherche à augmenter son budget fiscal 2024 de 122 milliards de bahts (3,4 milliards de dollars) pour financer son programme d'aide, a déclaré lundi le chef du Bureau du budget, un mois seulement après l'adoption d'un budget retardé de 3,48 trillions de bahts.

L'annonce intervient alors que le gouvernement poursuit ses plans de relance budgétaire avec une aide de 500 milliards de bahts (13,93 milliards de dollars) d'ici le quatrième trimestre de cette année, la politique phare du parti au pouvoir, le Pheu Thai.

Le directeur du bureau du budget, Chalermphol Pensoot, a déclaré à Reuters que l'augmentation du budget devrait être approuvée par le cabinet et qu'elle porterait le nouveau budget à 3,6 trillions de bahts.

La Thaïlande s'est empressée de trouver des sources de financement pour le projet, ayant déjà accepté de creuser le déficit budgétaire de 2025 de 152,7 milliards de bahts (4,17 milliards de dollars), portant le budget de l'année prochaine à 3,752 trillions de bahts.

Des économistes et deux anciens gouverneurs de la banque centrale ont critiqué le programme en le qualifiant d'irresponsable sur le plan budgétaire. Le gouvernement rejette ces critiques et affirme qu'il est nécessaire de relancer une économie en crise.

L'agence de planification de l'État a réduit lundi ses perspectives pour 2024 à 2,0 % et 3,0 %, par rapport à une prévision précédente de 2,2 % à 3,2 %, bien que la croissance au premier trimestre ait dépassé les attentes à 1,5 %.

Le mois dernier, le ministère des finances a réduit la croissance économique pour 2024 à 2,4 %, au lieu de 2,8 %, mais a déclaré qu'elle pourrait atteindre 3,3 % si le plan de relance est déployé au quatrième trimestre comme prévu.

Le programme dit de "portefeuille numérique" consiste à donner 10 000 bahts à 50 millions de personnes pour qu'elles les dépensent dans leur localité dans un délai de six mois. La banque centrale avait recommandé de cibler uniquement les groupes vulnérables.

Le gouvernement avait précédemment déclaré que le programme serait financé par les budgets fiscaux de 2024 et 2025 et par un financement de la banque publique pour l'agriculture et les coopératives agricoles. (1 $ = 35,8900 bahts) (Reportage de Satawasin Staporncharnchai ; Rédaction de Orathai Sriring et Chayut Setboonsarng ; Rédaction de Martin Petty)