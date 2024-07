Derrière la verdure luxuriante, les roses en fleurs et le chant des oiseaux des célèbres Kew Gardens de Londres se cache la réalité plus sombre du changement climatique, qui menace de tuer des milliers d'arbres dans les décennies à venir.

Certains arbres des jardins botaniques, inaugurés en 1759 et aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont déjà dans un état de déclin irréversible.

Les experts de Kew ont utilisé la modélisation climatique pour montrer que plus de la moitié des 11 000 arbres des jardins risquent de mourir d'ici à 2090, car le réchauffement climatique rend le sol plus sec et réduit la quantité d'eau à laquelle les arbres ont accès.

Le problème de Kew est aggravé par la chaleur rayonnant de la dense métropole londonienne vers les jardins, connue sous le nom d'effet d'îlot de chaleur urbain, qui rend les températures nocturnes beaucoup plus chaudes que dans les régions rurales.

Les 8,5 millions de spécimens de plantes et de champignons de Kew proviennent depuis longtemps non seulement de Grande-Bretagne, mais aussi du monde entier - des cerisiers en fleurs du Japon aux nénuphars de l'Amazonie - et les solutions pour résister au changement climatique peuvent également se trouver à des milliers de kilomètres de là.

Le matériel végétal de la forêt hyrcanienne d'Iran et d'Azerbaïdjan, des grandes steppes d'Eurasie, du sud-ouest des États-Unis ou de certaines parties de l'Europe continentale serait suffisamment résistant pour supporter le changement climatique en Grande-Bretagne, affirment les experts dans un rapport publié la semaine dernière.

Ce type de remplacement pourrait également servir de modèle aux urbanistes pour atténuer les effets du changement climatique, selon le rapport.

Kew est plus chaud d'environ 3 degrés Celsius que dans les années 1980, ce qui met en péril des espèces britanniques très appréciées telles que le chêne anglais (Quercus robur), a déclaré Kevin Martin, responsable des collections d'arbres dans les jardins et ancien chirurgien des arbres.

Une sécheresse en 2022, lorsque les températures autour de la capitale britannique ont atteint un record de 40 °C, a tué 400 des arbres de Kew, d'où la nécessité de réfléchir à l'introduction d'espèces plus résistantes, a déclaré M. Martin, qui se rendra en Géorgie en septembre pour collecter des graines à planter à Kew.

"Ce sera d'une importance vitale, non seulement pour notre génération, mais aussi pour la suivante", a-t-il déclaré, debout à côté d'un hêtre pleureur (Fagus sylvatica 'Pendula') âgé de 124 ans et en voie de disparition.