La production agricole italienne a diminué l'année dernière, la production de vin, de fruits et d'huile d'olive ayant été touchée par des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique, a déclaré mardi l'ISTAT, le bureau national des statistiques.

En 2023, l'Europe a connu son été le plus chaud depuis 2 000 ans - un constat basé en partie sur une analyse des cernes de croissance des arbres - et ce mois-ci, les températures dans certaines parties du continent ont déjà dépassé les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).

Les exploitations agricoles italiennes ont enregistré une baisse annuelle de 3,9 % du volume de production en 2023, les cultures ligneuses telles que les vignes, les fruits et les olives ayant diminué de 11,1 %, a indiqué l'ISTAT dans un communiqué.

"Les tendances de l'année ont été affectées par des conditions météorologiques défavorables à différents moments de l'année, avec une succession d'événements extrêmes affectant de nombreuses cultures de première importance", a déclaré l'ISTAT.

La production de vin a chuté de plus de 17 % par rapport aux niveaux de 2017 en raison des températures estivales élevées qui se sont prolongées jusqu'à l'automne, tandis que les producteurs d'huile d'olive des régions centrales ont vu leur production affectée par des conditions anormalement fraîches et humides au cours de la saison de floraison du printemps.

La production de fruits a été entravée par des tempêtes de grêle et des gelées printanières, a ajouté l'ISTAT.

À l'approche de l'été, la sécheresse dans le sud de l'Italie continentale et sur les îles de Sicile et de Sardaigne tue déjà les cultures et le bétail, a déclaré le lobby agricole Coldiretti dans un communiqué la semaine dernière.

Les agriculteurs italiens se sont joints aux manifestations organisées dans toute l'Union européenne en février pour s'opposer à la baisse des prix des produits, à l'augmentation des coûts, aux importations bon marché et aux mesures de l'Union européenne en faveur d'une agriculture plus durable.

L'Italie fait partie des six pays qui ont voté lundi contre une politique phare de l'UE exigeant des États membres qu'ils mettent en place des mesures de restauration de la nature sur un cinquième de leurs terres et de leurs mers d'ici à 2030.