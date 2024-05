Les pompiers de l'ouest du Canada luttent contre les premiers grands feux de forêt de l'année 2024, qui se sont déclarés après que des températures anormalement élevées et une sécheresse persistante ont asséché les forêts.

Au Canada, la saison des feux de forêt s'étend généralement d'avril, lorsque la neige fond, à septembre ou octobre, lorsque des températures plus fraîches et des précipitations plus abondantes contribuent à atténuer l'activité des incendies. Les agences provinciales de lutte contre les incendies de forêt ont également enregistré des dizaines de "feux zombies" qui se sont déclarés l'été dernier et ont couvé tout au long de l'hiver.

OÙ SONT LES INCENDIES DE FORÊT AU CANADA ?

Un incendie hors de contrôle se dirige vers la ville isolée de Fort Nelson, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, où plus de 3 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer.

Dans le nord de l'Alberta, environ 70 000 habitants de Fort McMurray, centre de l'exploitation des sables bitumineux dévasté par un incendie de forêt en 2016, sont en alerte d'évacuation.

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), près de 120 feux de forêt brûlent actuellement au Canada, principalement en Colombie-Britannique et en Alberta.

QUELLES SONT LES MESURES DE PRÉPARATION ET DE PRÉVENTION EN PLACE ?

L'Alberta utilise des hélicoptères équipés de systèmes de vision nocturne, introduits pour la première fois l'année dernière, pour aider à lutter contre les incendies. En avril, elle a déclaré qu'elle embaucherait 100 pompiers supplémentaires, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport à 2023.

En Colombie-Britannique, près de 300 pompiers et 56 aéronefs sont actuellement déployés, selon l'agence provinciale de lutte contre les incendies de forêt.

Les deux provinces de l'Ouest ont mis en place de vastes restrictions sur les incendies, limitant le moment et l'endroit où les gens peuvent allumer des feux de camp et des feux de joie.

QUELLE EST L'AMPLEUR DES INCENDIES DE FORÊT ?

Depuis le début de l'année, l'Alberta compte 318 incendies et 17 000 hectares brûlés, contre 454 incendies et 461 000 hectares brûlés à la même période l'année dernière.

En Colombie-Britannique, 158 incendies se sont déclarés en 2024 et 142 000 hectares ont été brûlés. L'année dernière, 2,8 millions d'hectares ont brûlé dans la province pendant toute la saison.

L'année 2023 a été la pire saison d'incendies de forêt jamais enregistrée au Canada : 18,5 millions d'hectares ont brûlé et les incendies ont fait rage simultanément dans l'est et l'ouest du pays.

QUELLE EST LA CAUSE DES INCENDIES ?

L'ouest du Canada connaît sa troisième année de sécheresse après un hiver pauvre en neige et un printemps chaud. Le mois de mai est généralement une période chargée pour les incendies de forêt en Alberta, car la neige a fondu mais la végétation n'a pas encore eu l'occasion de repousser, ce qui signifie que le paysage peut être très sec.

Selon le BC Wildfire Service, la plupart des incendies de printemps sont provoqués accidentellement par l'homme, tandis que les incendies qui se déclarent plus tard dans l'été sont généralement déclenchés par la foudre.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a déclaré que le Canada était confronté à une nouvelle saison d'incendies de forêt potentiellement catastrophique, alors qu'il prévoyait des températures printanières et estivales supérieures à la normale dans une grande partie du pays.

QUEL EST L'IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L'AIR ?

La fumée des incendies de forêt encombre le ciel dans les régions septentrionales de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et dans le sud des Territoires du Nord-Ouest, selon le site web BlueSky Canada consacré aux prévisions de fumée.

Dimanche, la fumée des incendies au Canada a dérivé vers le sud jusqu'à certaines parties du Montana, du Dakota du Nord et du Sud, du Wisconsin et du Minnesota, ce qui a donné lieu à des avertissements sanitaires.

QUEL EST LE RÔLE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Les experts affirment qu'il est difficile de déterminer l'impact du changement climatique sur une seule saison d'incendie, mais les températures moyennes au Canada devraient augmenter à mesure que la planète se réchauffe. Pour les régions côtières, le changement climatique devrait apporter plus de pluie, ce qui devrait réduire le risque d'incendies de forêt, mais une atmosphère plus chaude est plus efficace pour extraire l'humidité des sols, un facteur qui augmente le risque d'incendie.

Les recherches montrent que les saisons des incendies s'allongent en Amérique du Nord. (Reportage de Nia Williams en Colombie-Britannique ; rédaction d'Aurora Ellis)