Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait achevé la troisième revue de la facilité élargie de crédit de la Zambie et approuvé un décaissement immédiat de quelque 569,6 millions de dollars.

Le conseil d'administration du Fonds a également approuvé une demande d'augmentation de son soutien financier de 1,3 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars pour aider le pays d'Afrique australe à faire face à une grave sécheresse, qui a causé des pertes de récoltes et affecté la production d'électricité.

Dans un communiqué, Antoinette Sayeh, fonctionnaire du FMI, a déclaré que les autorités zambiennes avaient progressé en matière de réformes économiques et structurelles tout en s'attaquant aux problèmes humanitaires dus à la sécheresse.

"À l'avenir, des politiques macroéconomiques coordonnées, des efforts continus pour rétablir la viabilité des finances publiques et de la dette, et une mise en œuvre cohérente des réformes seront essentiels pour faire face à l'impact de la sécheresse, préserver la stabilité macroéconomique et soutenir la croissance", a déclaré Mme Sayeh, directrice générale adjointe du FMI.

La Zambie, riche en cuivre, s'est sortie du défaut de paiement ce mois-ci après un processus de restructuration de la dette qui a duré plus de trois ans et demi et a constitué un exemple édifiant pour le mécanisme du cadre commun du G20 conçu pour aider les pays à faible revenu à s'attaquer au fardeau d'une dette insoutenable.

Le long processus de restructuration de la dette a découragé les investissements, freiné la croissance économique et pesé sur les marchés financiers locaux.

La semaine dernière, le ministre zambien des finances a demandé au parlement d'approuver des dépenses supplémentaires de 41,9 milliards de kwacha (1,65 milliard de dollars) pour aider à rembourser la dette extérieure et à faire face à la sécheresse.