Plus de fleurs de cacao que l'année dernière ont commencé à apparaître sur les arbres verts avant la prochaine récolte principale d'octobre à mars, grâce à des conditions de croissance favorables, ont déclaré lundi les agriculteurs des principales régions productrices de cacao de la Côte d'Ivoire.

Alors que la récolte intermédiaire d'avril à septembre est dans sa dernière phase, les agriculteurs ont tourné leur attention vers la récolte principale, qui nécessitera un bon mélange de soleil et de précipitations en juillet et en août.

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, se trouve dans sa saison des pluies, qui s'étend d'avril à la mi-novembre. Les pluies sont généralement abondantes pendant cette période, mais la semaine dernière, elles ont été inférieures à la moyenne dans la plupart des régions productrices de cacao.

Les agriculteurs ont déclaré que l'humidité du sol favorisait la croissance des arbres et ont averti que de fortes pluies pourraient endommager les fleurs et donc réduire la taille de la récolte.

"La floraison de la récolte principale a bien commencé. Mais s'il y a de fortes pluies ce mois-ci, beaucoup de fleurs tomberont des arbres", a déclaré Kouassi Kouame, membre de la coopérative, qui exploite une ferme près de la région occidentale de Soubre, au cœur de la ceinture de cacao, où 44,9 millimètres (mm) sont tombés la semaine dernière, soit 3 mm de moins que la moyenne quinquennale.

Des commentaires similaires ont été rapportés dans les régions méridionales d'Agboville et de Divo, où les précipitations ont également été inférieures à la moyenne la semaine dernière, et dans la région orientale d'Abengourou, où les précipitations ont été supérieures à la moyenne.

Les agriculteurs de ces régions ont également déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la récolte intermédiaire se termine en force.

Dans la région de Daloa, au centre-ouest, et dans les régions centrales de Bongouanou et Yamoussoukro, où les pluies ont été inférieures à la moyenne, les agriculteurs ont déclaré que la prochaine récolte principale commencerait tôt si les conditions météorologiques restaient bonnes en juillet.

"Nous avons besoin d'un peu plus de pluie et de soleil. Mais pour le moment, tout va bien dans les plantations. Si le temps continue à être bon, la récolte commencera tôt et sera meilleure cette année", a déclaré Patrice Allangba, qui exploite une ferme près de Daloa, où 13,4 mm sont tombés la semaine dernière, soit 14,7 mm de moins que la moyenne.

La température moyenne hebdomadaire en Côte d'Ivoire a varié entre 24,9 et 27,9 degrés Celsius. (Reportage de Loucoumane Coulibaly ; Rédaction de Anait Miridzhanian et David Evans)