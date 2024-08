Le bureau météorologique japonais a déclaré vendredi qu'il y avait 60 % de chances que La Nina se forme vers l'hiver dans l'hémisphère nord.

Le bureau a également déclaré que le climat était revenu à la normale et qu'aucun phénomène El Nino ou La Nina ne s'était produit.

El Nino est un réchauffement des températures de surface des océans dans l'est et le centre du Pacifique. La Nina se caractérise par des températures océaniques anormalement froides dans la région équatoriale du Pacifique et est liée à des inondations et à des sécheresses.