Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Nestlé Mark Schneider s'attend à une amélioration après des chiffres pas très bons ces derniers temps. A partir du 2ème trimestre et pour le reste de l'année, il prévoit à nouveau une croissance stable et positive grâce aux volumes et au mix de produits, comme il l'a dit dans une interview à la Schweiz am Wochenende de samedi.

Récemment, la branche de l'alimentation dans son ensemble a souffert de la forte inflation. La production des produits alimentaires est gourmande en énergie, des engrais pour les cultures à la transformation, au transport et à la réfrigération. Cela a rendu les aliments plus chers et a pesé sur les ventes, a relevé le patron du géant de Vevey.

A long terme, M. Schneider reste optimiste: les deux grands volets de croissance des dernières années, le café et les aliments pour animaux de compagnie, continuent de progresser. Les produits café du groupe sont en croissance dans des pays comme l'Inde et la Chine, où le café gagne en partie des parts au détriment du thé. Dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie, Nestlé veut aussi croître dans les pays en développement où de plus en plus de gens détiennent des animaux domestiques.

Le patron de Nestlé voit aussi du potentiel dans la mode du "Healthy Aging", à savoir le souhait de conserver une qualité de vie élevée et sa mobilité jusqu'à un âge avancé. Les classiques des ventes de produits moins sains comme la mayonnaise Thomy ou les chocolat KitKat resteront cependant dans l'assortiment du groupe, qui a clairement fait savoir qu'il va conserver ses produits axés sur le plaisir. Simultanément toutefois, il s'agit d'inciter autant que faire se peut les consommateurs à consommer une alimentation équilibrée.

Quant aux piqûres anti gras ou aux thérapies diététiques similaires, le patron de Nestlé ne considère pas que cela constitue une concurrence pour les produits sains du groupe. "Ce qui nous aide, c'est que les gens pensent à leur alimentation". Ces prochaines années de nouvelles thérapies diététiques meilleur marché arriveront sur le marché et il faut se préparer à cette réalité. Le besoin de nourriture ne disparaîtra pas, il ne fera que changer.

Lors de ce genre de thérapies, il faut veiller à ne pas perdre trop de masse musculaire et prendre toutes les vitamines et oligo-éléments nécessaires, a rappelé M. Schneider. C'est pourquoi les compléments alimentaires et protéines du groupe sont pleinement d'actualité.

mk/rp