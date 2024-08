Le président tunisien Kais Saied a limogé le Premier ministre Ahmed Hachani et nommé le ministre des Affaires sociales Kamel Maddouri pour le remplacer, a annoncé la présidence tunisienne dans un communiqué mercredi en fin de journée.

M. Hachani a été nommé premier ministre de la Tunisie en août de l'année dernière. Quelques heures avant son limogeage, M. Hachani a déclaré dans un message vidéo que le gouvernement avait progressé sur un certain nombre de questions en dépit des défis mondiaux, notamment en ce qui concerne la garantie des besoins alimentaires et énergétiques du pays.

Ce limogeage intervient dans un contexte de mécontentement populaire face à la crise récurrente des coupures d'eau et d'électricité dans de nombreuses régions du pays. Alors que le gouvernement affirme que la Tunisie souffre d'une sécheresse continue qui a conduit à un système de quotas dans la distribution de l'eau, M. Saied considère les coupures d'eau comme un complot à l'approche de l'élection présidentielle et affirme que les barrages sont pleins.

Le ministère de l'agriculture affirme que le niveau des barrages est extrêmement critique et qu'il a atteint 25 %.

M. Saied a annoncé sa candidature aux élections présidentielles en octobre, alors que l'opposition, les groupes de défense des droits de l'homme et les candidats lui reprochaient de restreindre et d'intimider ses concurrents afin de lui ouvrir la voie vers un second mandat.