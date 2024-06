Hassan Ya'u, 42 ans, cultivateur de maïs et de sésame dans l'État de Katsina, au nord du Nigeria, s'occupait de ses cultures au début du mois lorsque des dizaines d'hommes armés à moto se sont approchés de sa parcelle et ont commencé à tirer à bout portant.

Ya'u et son collègue Musa Nasidi ont réussi à s'échapper, mais au moins 50 personnes - dont de nombreux agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs à ce moment-là - ont été tuées lors de cette attaque, la dernière en date d'une série de raids meurtriers sur des zones agricoles. Un nombre indéterminé de personnes ont été enlevées lors de l'assaut, qui s'est déroulé en plein jour.

Ya'u et Nasidi ont déclaré que les hommes armés avaient attaqué leur communauté agricole de Kankara parce que les agriculteurs n'avaient pas payé une taxe imposée par la bande armée.

Ces raids obligent de nombreux agriculteurs à quitter leurs champs, ce qui contribue à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et à la flambée de l'inflation, alors que le Nigeria est confronté à la pire crise du coût de la vie qu'il ait connue depuis une génération.

"Ils ont mis le feu à mes produits et emporté des denrées alimentaires d'une valeur d'environ 4 millions de nairas (2 739,73 dollars)", a déclaré Ya'u, qui a trouvé refuge dans la ville de Daura, à près de 200 km de Kankara.

"Je n'ai pas accès à ma ferme car les bandits ont pris le contrôle de la région. Tout a été détruit", a ajouté ce père de 13 enfants dont l'avenir est incertain.

Les bandes armées exigent jusqu'à trois millions de nairas par village, en fonction de sa taille, pour permettre aux agriculteurs de travailler.

"Les agriculteurs forment même des groupes d'autodéfense pour s'assurer qu'ils peuvent accéder aux fermes, mais cela reste très difficile", a déclaré Kabir Ibrahim, président de l'All Farmers Association of Nigeria (Association des agriculteurs du Nigeria).

Le nord du Nigeria produit la majeure partie des denrées de base du pays, comme le riz, l'igname et le maïs, mais c'est aussi la région la plus instable, car des bandes armées de kidnappeurs attaquent et pillent les villages dans le nord-ouest, tandis que des militants islamistes sèment le chaos dans le nord-est.

Nasidi, 36 ans, s'est réfugié près de la ville de Katsina après l'attaque de Kankara.

Il avait l'habitude de récolter environ 400 sacs d'arachides, 80 sacs de graines de sésame et 200 sacs de maïs, mais il est maintenant confronté à une année sombre après qu'une partie de sa ferme de 8,5 hectares a été incendiée par des bandits.

"La situation échappe à notre contrôle et je n'ai eu d'autre choix que de quitter Kankara parce que nos vies étaient en danger", a déclaré M. Nasidi à Reuters.

Un rapport du Programme alimentaire mondial sur les perspectives d'insécurité alimentaire aiguë dans le monde indique que le Nigeria a rejoint les "points chauds de la faim", ce que les analystes attribuent à l'insécurité dans les zones agricoles et aux coûts élevés des semences, des engrais, des produits chimiques et du diesel.

Le cabinet de conseil SBM Intelligence, basé à Lagos, a indiqué que 1 356 agriculteurs nigérians avaient été tués depuis 2020. Cette année, 137 décès ont été enregistrés, ajoutant que l'agriculture devenait une activité dangereuse.

"Le risque est très grave", a déclaré Confidence McHarry, analyste en chef de la sécurité chez SBM, ajoutant que les hommes armés attaquaient également les agriculteurs "parce qu'ils les soupçonnaient de collaborer avec l'armée".

Le porte-parole de la défense, le major général Edward Buba, a déclaré qu'avec le début de la saison des pluies, l'armée accordait la priorité à la sécurité des agriculteurs.

"Le syndicat des agriculteurs s'appuie sur le plan de protection des exploitations agricoles des forces armées pour tirer le meilleur parti de la saison des pluies", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Mais pour Abdulaziz Gora, agriculteur de 22 ans dans l'État de Zamfara, voisin de Katsina, il y a peu d'espoir de retourner dans sa ferme. Il s'est installé à Gusau, la capitale de l'État, après une violente attaque contre son village en mai, abandonnant ses cultures de soja et de maïs.

"Toute personne surprise là-bas risque d'être kidnappée ou tuée", a-t-il déclaré.

(1 $ = 1 460,0000 naira)