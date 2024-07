Les catastrophes naturelles en Chine ont entraîné des pertes économiques directes d'une valeur de 93,16 milliards de yuans (12,83 milliards de dollars) au cours du premier semestre de cette année, a déclaré le gouvernement vendredi, le pays ayant subi des inondations, des sécheresses et des températures extrêmes.

Le ministère de la gestion des urgences a indiqué que les catastrophes avaient touché 32,38 millions de personnes entre janvier et juin et avaient entraîné la disparition ou la mort de 322 personnes. (1 $ = 7,2621 yuans chinois renminbi) (Reportage de Liz Lee et Albee Zhang ; Rédaction de Christopher Cushing)