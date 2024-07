La Chine a subi des pertes économiques directes d'une valeur de 93,16 milliards de yuans (12,83 milliards de dollars) au cours du premier semestre de cette année en raison de catastrophes naturelles, a déclaré le gouvernement vendredi.

Il s'agit de la perte liée aux catastrophes la plus importante au premier semestre depuis 2019, selon les données disponibles sur le site Internet du ministère de la Gestion des urgences, alors que le pays a subi des inondations, des sécheresses et des températures extrêmes au cours des six premiers mois de l'année.

La Chine a connu des vagues de froid et de fortes neiges plus tôt dans l'année, un tremblement de terre de magnitude 7,1 dans la région du Xinjiang (nord-ouest), des glissements de terrain dans les régions du sud-ouest et des inondations sur le fleuve Jaune et dans les provinces du sud cette année.

Au moins 32,38 millions de personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles entre janvier et juin, y compris la disparition ou la mort de 322 personnes.

Environ 856 000 personnes ont dû être relogées d'urgence et 23 000 maisons ont été détruites, tandis qu'environ 3,17 millions d'hectares de cultures ont été touchés.

L'impact sur l'économie a été pire que l'année précédente, lorsque le pays a enregistré 38,23 milliards de yuans de pertes et que 95 personnes ont disparu ou sont décédées.

Pour l'ensemble de l'année 2023, environ 48,76 millions de personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles, selon le rapport du ministère de l'année dernière.

Les fonds alloués à la gestion des catastrophes ont atteint 4,17 milliards de yuans depuis le début de l'année, selon un décompte de Reuters. Le mois dernier, 546 millions de yuans ont été alloués à la production agricole et à l'aide aux sinistrés.

(1 $ = 7,2621 yuans chinois) (Reportage de Liz Lee et Albee Zhang ; Rédaction de Christopher Cushing et Sherry Jacob-Phillips)