Lokeswara Reddy, un agriculteur indien fort de deux décennies d'expérience, a vu ses cultures prospérer après des années de vaches maigres, grâce aux satellites d'observation de la terre.

Il y a une dizaine d'années, les changements climatiques, le coût élevé des intrants, la pénurie de main-d'œuvre et les conditions météorologiques irrégulières ont commencé à perturber ses revenus, explique Lokeswara Reddy, 52 ans, actuellement agriculteur sous contrat avec le géant mondial Syngenta.

Les données satellitaires, recueillies et traitées par la start-up indienne Cropin et mises à sa disposition par Syngenta, lui permettent aujourd'hui d'optimiser les périodes de semis, les alertes météorologiques et de mieux utiliser l'irrigation et les pesticides, a-t-il expliqué.

M. Reddy a déclaré qu'au cours des dix dernières années, il a augmenté son bénéfice net à 20 000 roupies (240 dollars) par acre de maïs dans sa ferme de l'État d'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde, contre 5 000 à 10 000 roupies auparavant.

"Nous sommes plus sûrs de nous en ce qui concerne les pratiques agricoles ; (l'utilisation des données satellitaires) nous protège du changement climatique, des ravageurs et des maladies, ainsi que des problèmes liés à la programmation de l'irrigation", a-t-il déclaré.

Le gouvernement indien, qui vient d'assouplir les règles relatives aux investissements étrangers dans le secteur spatial, mise beaucoup sur l'utilisation des données satellitaires pour résoudre les problèmes sur le terrain, en particulier dans le domaine de l'agriculture.

Reuters s'est entretenu avec 11 experts et agriculteurs, six startups du secteur et trois ONG qui ont déclaré que la technologie spatiale et le big data étaient prêts à aider l'agriculture indienne à atteindre de nouveaux sommets.

"La voie de l'Inde vers le leadership dans la nouvelle course à l'espace passe par l'utilisation du pouvoir des données, et les applications dans le secteur agricole offrent un immense potentiel", a déclaré Pawan Goenka, président du Centre national indien de promotion et d'autorisation de l'espace, l'organisme de réglementation spatiale du pays.

Market Research Future, une société d'analyse de données basée en Inde, estime que le marché mondial de l'agriculture spatiale représentera 11,51 milliards de dollars d'ici 2032, contre 4,99 milliards de dollars en 2023. Bien que la Chine détienne la plus grande part de marché, le secteur se développe plus rapidement en Inde que partout ailleurs dans la région Asie-Pacifique.

Cropin, fondée en 2010 et soutenue par Google et la Fondation Gates, a récemment signé un accord avec Amazon Web Services pour traiter les données satellitaires afin de résoudre le problème de l'insécurité alimentaire dans le monde.

Le partenariat de Cropin avec les agriculteurs, la Banque mondiale et le gouvernement indien dans 244 villages a permis de numériser plus de 30 000 parcelles agricoles, couvrant 77 variétés de cultures à travers les zones climatiques, selon une analyse de projet de l'entreprise en 2019.

L'étude a montré que 92 % des agriculteurs impliqués ont augmenté leur rendement moyen de 30 % et leurs revenus agricoles de près de 37 %. L'entreprise a obtenu des résultats similaires en Afrique.

AGRITECH PUSH

Cropin et d'autres entreprises exploitent un secteur en plein essor. L'utilisation de données satellitaires pour l'assurance récolte et l'horticulture représente un marché potentiel d'environ 1,35 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années, selon un rapport de Deloitte.

SatSure, une autre startup indienne financée par Baring Private Equity, analyse les données d'observation de la terre pour éclairer l'analyse des prêts. Le directeur général, Prateep Basu, a déclaré qu'il y a environ 70 millions de comptes bancaires d'agriculteurs actifs dans le pays, ce qui représente environ 38 % de l'ensemble des comptes. Cela représente environ 200 milliards de dollars sur l'ensemble des prêts accordés par les prêteurs.

L'Inde compte 2 743 startups spécialisées dans les technologies agricoles, dont beaucoup intègrent des données satellitaires ou d'autres technologies spatiales. Le financement a atteint un sommet de 1,3 milliard de dollars en 2021 ; les entreprises ont recueilli 394,4 millions de dollars en 2023 et 136,7 millions de dollars jusqu'à présent en 2024.

Mais il existe des obstacles à l'adoption à grande échelle des technologies spatiales dans l'agriculture.

En Inde, la taille moyenne des propriétés agricoles n'est que de 1,08 hectare. Cette fragmentation, associée à la pauvreté et à un faible niveau d'alphabétisation, pose des problèmes pour l'adoption des technologies, selon les experts de l'industrie.

"L'agriculture n'a jamais été un secteur à la pointe de la technologie et les agriculteurs veulent souvent s'en remettre aux pratiques traditionnelles ou à la sagesse de leurs ancêtres", a déclaré Raghunath Reddy, un responsable de Syngenta.

En Inde, McKinsey estime que les technologies agricoles peuvent accroître les revenus des agriculteurs de 25 à 35 %.

Dans son discours sur le budget 2023, la ministre indienne des finances, Nirmala Sitharaman, a annoncé la création d'un fonds d'accélération de 703 millions de roupies (8,42 millions de dollars) pour stimuler les startups du secteur de l'agritech. En mars 2023, le gouvernement a déclaré que le fonds soutenait 1 138 entreprises de ce type.

Pour des agriculteurs comme Reddy, les technologies agricoles ont permis d'améliorer le niveau de vie : au cours des dernières années, il a acheté une voiture et une nouvelle maison en ville.

"Cette augmentation des revenus signifie également une meilleure éducation pour mon fils, qui envisage de devenir ingénieur logiciel à l'étranger, aux États-Unis ou à Londres. En fin de compte, nous voulons un meilleur avenir pour nos enfants", a déclaré M. Reddy. (1 $ = 83,4680 roupies indiennes)