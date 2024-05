Les pluies de mousson ont atteint le Kerala, la cote la plus meridionale de l'Inde, quelques jours plus tot que prevu, a annonce jeudi l'office meteorologique national, renforcant les perspectives de recoltes abondantes qui pourraient stimuler la croissance agricole et economique de la troisieme plus grande economie d'Asie.

Les pluies d'ete commencent generalement a frapper l'Etat cotier du Kerala autour du 1er juin et s'etendent a l'ensemble du pays a la mi-juillet, declenchant la plantation de cultures telles que le riz, le mais, le coton, le soja et la canne a sucre.

La mousson, moteur de l'economie du pays qui pese pres de 3 500 milliards de dollars, fournit pres de 70 % des precipitations dont l'Inde a besoin pour arroser les exploitations agricoles et recharger les reservoirs et les nappes phreatiques.

Pres de la moitie des terres agricoles indiennes, non irriguees, dependent des pluies annuelles de juin a septembre.

Des pluies regulieres pendant la saison de la mousson apporteront egalement un soulagement a la vague de chaleur torride qui a vu les temperatures maximales depasser 50 degres Celsius (122?F) dans certaines parties du nord et de l'ouest du pays.

L'Inde devrait recevoir une quantite moyenne de pluie en juin, bien que les temperatures maximales du mois devraient rester superieures a la normale, selon le departement meteorologique de l'Inde (IMD).

Cette annee, les pluies de mousson devraient representer 106 % de la moyenne a long terme.

L'IMD definit les precipitations moyennes ou normales comme etant comprises entre 96 % et 104 % d'une moyenne de 87 cm (35 pouces) sur 50 ans pour la saison de quatre mois.

En 2023, des pluies inferieures a la moyenne ont reduit le niveau des reservoirs et affecte la production alimentaire. Le gouvernement a reagi en imposant des restrictions sur les exportations de riz, de ble, de sucre et d'oignons.

La reprise des exportations depend de la rapidite avec laquelle la production se retablira en 2024, ce qui n'est pas possible sans de bonnes pluies de mousson. L'Inde est le deuxieme producteur mondial de riz, de ble et de sucre.

Des pluies abondantes pourraient egalement contribuer a reduire l'inflation des denrees alimentaires, qui est restee superieure au seuil de tolerance de la banque centrale.

Le phenomene climatique La Nina, qui augmente les precipitations en Inde, devrait s'installer entre juillet et septembre.