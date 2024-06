La Russie pourrait réduire l'étendue de ses exportations de céréales au cours de la nouvelle saison en raison des problèmes de récolte, en maintenant les approvisionnements sur ses marchés traditionnels, a déclaré Vitaly Sergechuk, membre du conseil d'administration de VTB.

Les gelées ont endommagé les cultures dans de nombreuses régions cette année, tandis que la sécheresse a également sévi dans certaines zones, ce qui a conduit les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions pour la récolte de cette année.

"Les exportations ne seront probablement pas aussi importantes que lors de la saison actuelle", a-t-il déclaré lors du forum économique international de Saint-Pétersbourg.

VTB est l'un des principaux prêteurs russes au secteur agricole.

M. Sergechuk a déclaré que la Russie était présente sur des marchés céréaliers tels que le Mexique, l'Indonésie et le Viêt Nam au cours de la campagne actuelle, où d'autres exportateurs jouent habituellement un rôle important, tout en ajoutant qu'elle s'efforcerait de continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'approvisionnement des pays du Sud.

Les exportations de céréales russes pour cette campagne, qui s'achèvera dans moins d'un mois, ont déjà totalisé 65 millions de tonnes métriques à ce jour, et un record de 70 millions de tonnes est attendu à la fin de la campagne, a déclaré M. Sergechuk.

Le ministère de l'agriculture prévoit que pour la saison 2024/25, les exportations de céréales de la Russie s'élèveront à environ 60 millions de tonnes.

La Russie est le premier exportateur mondial de blé.

Selon les données de l'agence analytique ProZerno, de juillet à novembre 2023, les plus grands importateurs de céréales russes ont été la Turquie (plus de 3,5 millions de tonnes) et l'Égypte (2,7 millions de tonnes).

La Russie a fourni environ 700 000 tonnes de céréales à l'Indonésie, près de 382 000 tonnes au Mexique et un peu plus de 131 000 tonnes au Vietnam. Tous ces pays ont acheté du blé, le Vietnam a également acheté du maïs.

VTB s'est officiellement retirée du secteur céréalier il y a un an, en annonçant la vente d'une participation dans Demetr, l'une des plus grandes exploitations céréalières. (Reportage d'Olga Popova, rédaction de Nigel Hunt et David Evans)