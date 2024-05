Les ventes d'intrants agricoles tels que les engrais et les produits phytosanitaires ont été proches de la normale aux États-Unis malgré la baisse des prix des céréales, alors qu'elles ne sont pas aussi bonnes en Amérique du Sud, selon les producteurs d'intrants agricoles.

Des dirigeants de sociétés telles que Mosaic, Bayer AG et Corteva ont déclaré, lors de la Conférence mondiale de la ferme au marché de BMO qui s'est tenue cette semaine, que les agriculteurs américains restaient dans une bonne situation financière après des récoltes très rentables, avant que les prix du maïs et du soja ne commencent à chuter au milieu de l'année dernière, et qu'ils pouvaient se permettre d'acheter des produits.

"La situation n'est pas excellente, mais elle n'est pas mauvaise non plus", a déclaré Bob Reiter, vice-président exécutif de Bayer AG.

"Nous avons une stabilité des prix (des engrais)... L'Amérique du Nord connaît une saison de plantation normale et nos stocks sont écoulés. Même si l'accessibilité n'est pas ce qu'elle était il y a quelques années, elle reste bonne", a déclaré Ken Seitz, PDG de Nutrien, le plus grand fabricant de potasse au monde.

Les investissements plus importants, tels que l'acquisition de machines, ont davantage souffert, selon eux, en raison des taux d'intérêt élevés actuels, qui représentent un défi encore plus grand pour les agriculteurs d'Amérique du Sud, où les taux sont plus élevés.

Selon M. Seitz, alors que les volumes d'engrais se rapprochent de la normale aux États-Unis, les stocks sont plus importants au Brésil, où il s'attend à une reprise plus lente de la demande, probablement jusqu'à la fin de 2024 et au début de 2025.

La récente flambée des prix des céréales due à certains retards dans les semis aux États-Unis et aux inondations dans le sud du Brésil a donné un coup de pouce aux agriculteurs, a déclaré Janine Sekulic, directrice générale de l'agro-industrie, région Est, chez BMO Capital Markets.

Elle a ajouté que les agriculteurs américains ont été très agressifs en matière de vente au cours des deux dernières semaines.

"Nous estimons que les ventes de maïs et de soja ont atteint environ 40 % de la récolte de 2024, d'après les conversations que nous avons eues avec nos partenaires ", a-t-elle déclaré, ajoutant que le niveau est en grande partie conforme aux moyennes historiques pour cette période de l'année. (Reportage de Marcelo Teixeira ; édition de Chizu Nomiyama)