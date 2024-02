(Alliance News) - SolidWorld Group Spa a annoncé mercredi avoir remporté une commande de 850 000 euros auprès d'un fabricant italien de longue date de composants pour machines agricoles.

La commande comprend la fourniture d'un logiciel 3D et d'une plateforme d'intégration propriétaire entre les systèmes de l'entreprise et le logiciel de SolidWorld pour gérer numériquement l'ensemble de l'usine dans une perspective d'industrie 4.0.

Des modules d'intelligence artificielle utilisés pour le cycle de conception des produits sont également greffés au logiciel SolidWorld commandé. La date de livraison prévue se situe dans la première moitié de 2024.

"Ce contrat représente une synergie innovante entre le leadership établi de SolidWorld Group en matière de logiciels industriels et de technologies d'impression 3D et la dynamique de l'agriculture moderne 4.0". Selon l'Observatoire Digital Innovation Smart Agrifood de l'École de gestion du Politecnico di Milano, l'agriculture 4.0 en Italie est un secteur en pleine croissance, avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à la fin de 2022, avec une croissance de 31 % par rapport à 2021 ", a expliqué l'entreprise.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.