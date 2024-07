Un test de résistance de cinq systèmes bancaires africains a révélé que certains prêteurs de la région pourraient s'effondrer si les pertes naturelles réduisaient les bénéfices des entreprises agricoles et forestières auxquelles ils ont accordé des prêts.

L'analyse effectuée en Zambie, au Ghana, au Rwanda, au Maroc et à Maurice a montré que les entreprises de certains secteurs pourraient voir leurs bénéfices diminuer de moitié au cours des deux prochaines décennies si les effets de la déforestation et de la disparition des pollinisateurs comme les abeilles continuent d'être ignorés.

"L'Afrique dépend de la nature... si nous ne coordonnons pas notre manière de gérer les risques liés à la nature et au changement climatique, nous pourrions commencer à observer des risques systémiques et des effets de contagion sur le secteur financier en Afrique", a déclaré Oswald Mungule, analyste principal à la Bank of Zambia, qui a participé à l'étude.

Cette mise en garde intervient à la veille de la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP16), qui se tiendra en Colombie en octobre et au cours de laquelle les dirigeants mondiaux seront soumis à une pression croissante pour empêcher la poursuite de la destruction d'écosystèmes essentiels.

S'appuyant sur une première analyse réalisée en 2022, le nouveau test de résistance - communiqué en exclusivité à Reuters - est le premier, depuis l'accord mondial conclu lors de la COP15 à Toronto cette année-là, à examiner dans quelle mesure la perte de biodiversité pourrait être déstabilisante sur le plan économique.

Le Forum économique mondial estime que près des deux tiers de la production économique de l'Afrique dépendent fortement ou modérément de l'environnement naturel.

Les tests de résistance, coordonnés par l'Alliance africaine pour le capital naturel (ANCA), l'agence de développement britannique FSD Africa et le cabinet de conseil McKinsey, ont montré que les secteurs de l'agriculture, de l'exploitation minière et de l'alimentation étaient confrontés aux défis les plus aigus.

Si rien n'est fait au cours des 25 prochaines années, les entreprises agricoles ghanéennes et les entreprises minières zambiennes devraient voir leurs bénéfices chuter respectivement de 50 % et de 32 %, créant ainsi des boucles de rétroaction négatives pour les banques.

"Les pertes de crédit cumulées attendues (dans les cinq pays) pourraient augmenter de 21 % d'ici à 2050 si aucune mesure positive n'est prise en faveur de la nature", a déclaré Dorothy Maseke, responsable de l'ANCA et de la FSD Africa Nature Lead. "Le tableau est très sombre.

PROBLÈMES À VENIR

M. Mungule, fonctionnaire de la banque centrale zambienne, a expliqué qu'un autre problème majeur était le risque de pénurie alimentaire, dont l'histoire montre qu'il fait augmenter à la fois l'inflation et les taux d'intérêt.

Une grave sécheresse en Zambie au cours de l'année écoulée a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires, qui représentent plus de 50 % du panier de l'indice des prix à la consommation (IPC) du pays.

S'ajoutant à une crise de la dette nationale qui commence à peine à être résolue, cela signifie que près de 14 % des prêts accordés par les banques commerciales zambiennes aux entreprises agricoles et forestières sont aujourd'hui "non performants", un chiffre qui risque d'augmenter.

Selon les données du FMI, l'agriculture contribue traditionnellement à moins de 4 % du PIB de la Zambie, mais le secteur minier, qui, selon l'étude, pourrait subir une baisse de plus de 30 % de ses bénéfices au cours des deux prochaines décennies, représente une part beaucoup plus importante de 17,5 %.

Pour tenter de limiter ces problèmes, la banque centrale de Zambie fait pression pour que moins de prêts soient accordés aux entreprises minières et davantage à celles dont les activités sont plus vertes et plus respectueuses de la nature.

La banque centrale souhaite également effectuer régulièrement des tests de stress climatique sur le système bancaire et demande à rejoindre le Réseau des banques centrales et des superviseurs pour l'écologisation du système financier (NGFS), a ajouté M. Mungule.

Maseke a déclaré que l'ANCA a maintenant des "protocoles d'accord" avec quatre pays africains, dont la Zambie, pour aider à l'élaboration de politiques, et vise à en soutenir huit au total d'ici la fin de l'année.

Les résultats des tests de résistance pour les banques individuelles n'ont pas été divulgués, mais ils ont évalué trois scénarios principaux : le premier suppose qu'aucune mesure supplémentaire n'est prise pour faire face aux risques liés à la nature et au climat ; le deuxième prévoit que les gouvernements durcissent les règles, mais que les entreprises tardent à agir ; et le troisième prévoit qu'elles prennent ensemble des mesures coordonnées.

Si les entreprises sont en mesure de réduire leur impact sur la nature et d'ajuster leurs prix en fonction des coûts auxquels elles sont confrontées, l'impact sur les bénéfices pourrait être inférieur de 78 % à 27 %, selon l'étude. (Rapport complémentaire de Marc Jones, édition de Christina Fincher)