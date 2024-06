Après des semaines de chaleur torride et de faibles précipitations, l'agricultrice Zhang Yunjing n'a eu d'autre choix que de récupérer l'eau d'une canalisation d'eaux usées pour irriguer son champ de maïs desséché dans la province de Shandong, dans l'est de la Chine.

Zhang aurait normalement utilisé l'eau d'une rivière voisine pour arroser son champ d'un demi-hectare, mais cette rivière s'est asséchée il y a un mois.

Des températures record ont balayé le nord-ouest et l'est de la Chine, une région clé pour la production de céréales, pendant la saison cruciale des semailles de maïs, menaçant de réduire la production du deuxième producteur et consommateur mondial de cette céréale.

"Il n'y a pas d'eau", a déclaré M. Zhang. "Les gens vont chercher de l'eau dans d'autres villages. Les graines ne germent pas sans eau".

La Chine, qui est également le premier importateur mondial de maïs, a produit l'an dernier un volume record de 288,8 millions de tonnes métriques et entend accroître sa production pour assurer sa sécurité alimentaire, mais les chocs climatiques posent de gros problèmes.

Le ministère de l'agriculture a prévenu cette semaine que la sécheresse avait un impact sur les semis et la croissance des nouvelles cultures. Pékin a alloué 443 millions de yuans (61,1 millions de dollars) à des travaux de prévention de la sécheresse, tels que l'arrosage, la replantation et l'ajout d'engrais dans sept provinces.

La baisse de la production céréalière du premier importateur mondial de céréales encouragera les exportateurs tels que le Brésil, les États-Unis et l'Argentine à acheter davantage, ce qui soutiendra les prix mondiaux et l'inflation des denrées alimentaires.

Les sept provinces touchées par la sécheresse représentent environ 35 % de la production de maïs de la Chine, bien que certaines régions soient susceptibles d'échapper à de graves dommages en raison de leur capacité d'irrigation.

La chaleur a frappé Shandong, une importante province agricole, juste au moment où les agriculteurs terminaient leur récolte de blé, endommageant une partie des grains mûrs.

Shandong a planté plus de 3,32 millions d'hectares de maïs jusqu'à présent cette saison, ainsi que 78 000 hectares de cultures intercalaires de maïs et de soja. Ces chiffres sont à comparer aux 3,29 millions d'hectares de maïs et aux 79 933 hectares de cultures intercalaires plantés l'année dernière à la même époque.

Près de la capitale Jinan, les agriculteurs trouvent des moyens d'atténuer la sécheresse alors qu'ils commencent à semer du maïs.

Certains cultivateurs ont déclaré à Reuters qu'ils retardaient les semis pour éviter la chaleur exténuante, mais qu'ils s'attendaient encore à une mauvaise récolte cette année.

Bien qu'il ait repoussé ses semailles de maïs du 5 au 20 juin, Chen Fuling a déclaré que ses graines auront du mal à germer en raison de la sécheresse du sol.

"Nous n'aurons pas une bonne récolte cette année", a-t-il déclaré.

Certaines plantules qui ont germé montrent des signes de stress thermique.

"Il n'y avait pas d'eau dans la rivière. Je ne peux mélanger les pesticides qu'avec de l'eau du robinet", a déclaré un autre agriculteur, Wang Cuiping.

Le ministère chinois de la gestion des situations d'urgence a demandé aux habitants des régions touchées par la sécheresse, notamment le nord-ouest du Shaanxi, le nord du Hebei et du Shanxi, l'est de l'Anhui et du Shandong ainsi que le centre du Henan, de protéger l'eau et la production alimentaire.

Selon les analystes, la sécheresse, si elle se prolonge, aura un impact sur les semis fraîchement sortis de terre, mais la plus grande inquiétude concerne le modèle météorologique La Nina à venir, qui apporte généralement de fortes pluies dans la région et risque d'endommager les cultures.

Selon le département météorologique chinois, La Nina devrait apparaître à la fin de l'été, généralement à la fin du mois de septembre.

Le maïs d'été est généralement récolté vers le mois d'octobre.

"La sécheresse a eu un impact sur les plantations de maïs, mais ce n'est pas un gros problème aujourd'hui car le système d'irrigation est très efficace dans la plupart des régions du nord de la Chine", a déclaré Rosa Wang, analyste chez JCI, une société de conseil en agroalimentaire basée à Shanghai.

Près de la ferme de Zhang, où de nombreux petits exploitants agricoles dépendent encore de l'arrosage manuel, un groupe d'agriculteurs trempés de sueur a bravé la chaleur pour réparer un puits inutilisé depuis plus de 30 ans. Ils ont tenté d'ajouter une pompe à eau à haute pression pour tirer l'eau du sous-sol.

"Chaque année, après la récolte du blé, il pleut généralement dans les 10 jours qui suivent. Cela fait 20 jours et la pluie n'est pas tombée", a déclaré Jiang Xueyuan.

"Nous avons planté le maïs trop tard, même après l'automne, il n'arrivera pas à maturité à temps. L'argent investi dans les semences et les pesticides sera gaspillé. (Reportage de Xihao Jiang, Nicoco Chan et Mei Mei Chu ; Rédaction de Naveen Thukral et Kim Coghill)