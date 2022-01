Le changement climatique menace les JO d'hiver et l'avenir des sports de neige - rapport

PÉKIN, 26 janvier (Reuters) - Le changement climatique menace les Jeux olympiques d'hiver et l'avenir des sports de neige en rendant les conditions beaucoup plus dangereuses pour les athlètes et les participants, ont averti des experts dans un rapport publié à une semaine du début des Jeux olympiques d'hiver à Pékin.

Cette édition, qui commencera le 4 février, sera la première à utiliser presque 100% de neige artificielle, produite par plus de 100 générateurs et 300 canons à neige qui tourneront à plein régime pour couvrir les pistes.

"Cette technique est non seulement gourmande en énergie et en eau, avec l'utilisation fréquente de produits chimiques pour ralentir la fonte, mais elle offre également une surface qui, selon de nombreux concurrents, est imprévisible et potentiellement dangereuse", indique le rapport, rédigé par des chercheurs du Sport Ecology Group de l'université de Loughborough, en Angleterre, et du groupe Protect Our Winters.

Dans un rapport sur la durabilité des Jeux, le comité olympique de Pékin a assuré que le "système intelligent d'enneigement" pourrait utiliser 20% d'eau en moins par rapport aux méthodes traditionnelles.

Les organisateurs ont également cherché à apaiser les craintes sur un éventuel risque pesant sur les réserves en eau, affirmant que l'enneigement serait assuré par les eaux issues du ruissellement des montagnes et de la pluie recueillie pendant l'été.

Dans leur étude, les chercheurs constatent que le changement climatique se traduit par des précipitations de neige moins abondantes dans de nombreuses régions du monde et par une réduction de la quantité d'eau disponible pour la production de neige artificielle, ce qui menace l'industrie mondiale des sports d'hiver.

"Le risque est clair : le réchauffement climatique d'origine humaine menace l'avenir à long terme des sports d'hiver. Il réduit également le nombre de sites d'accueil adaptés au climat pour les Jeux d'hiver."

Sur les 21 sites qui ont accueilli les Jeux d'hiver depuis la première édition dans la station française de Chamonix en 1924, les chercheurs estiment que, d'ici 2050, seuls 10 auront un climat approprié et les niveaux de neige naturelle suffisants pour pouvoir accueillir l'événement. (Reportage Muyu Xu et David Stanway, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)