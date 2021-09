Le solaire pourrait fournir 40% de l'électricité aux États-Unis d'ici 2035

WASHINGTON (Reuters) - Le gouvernement américain a publié mercredi un rapport vantant les mérites de l'énergie solaire qui pourrait, selon cette étude, fournir 40% de l'électricité du pays à l'horizon 2035, soit environ dix fois plus qu'aujourd'hui.

Le document souligne combien le développement de l'énergie solaire pourrait contribuer à décarboner totalement la production d'électricité aux Etats-Unis d'ici 2035, l'objectif que s'est fixé le président Joe Biden.

"L'étude éclaire le fait que le solaire, notre source d'énergie propre la moins chère, qui connaît la croissance la plus rapide, pourrait produire assez d'électricité pour toutes les maisons aux Etats-Unis d'ici 2035 et employer jusqu'à 1,5 million de personnes durant le processus", a déclaré Jennifer Granholm, la secrétaire américaine à l'Energie, dans un communiqué.

Le rapport détaille les conditions nécessaires pour parvenir à 40% d'énergie solaire, dont l'installation de 30 gigawatts par an de capacité jusqu'en 2025 puis 60 GW par an entre 2025 et 2030. Il préconise également le déploiement d'outils destinés à faciliter la distribution de l'énergie solaire à travers le pays, parmi lesquels des installations de stockage et des "microgrids" (petits réseaux décentralisés).

A la fin août, le département américain de l'Intérieur a lancé une procédure visant à garantir un accès plus large aux vastes territoires fédéraux pour l'éolien et le solaire.

Selon le cabinet de recherches Rystad Energy, l'objectif de décarbonation de la production électrique aux Etats-Unis d'ici 2035 nécessitera, pour la seule énergie solaire, la libération d'une superficie équivalente à celle des Pays-Bas.

