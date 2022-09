Les nouvelles mesures d'aide à l'énergie de la Roumanie coûteront 1 milliard de lei/mois -Ministre des Finances

Le programme roumain visant à protéger les ménages et les petites entreprises de la flambée des factures d'énergie coûtera 1 milliard de lei (206 millions de dollars) par mois, a déclaré jeudi le ministre des Finances Adrian Caciu.

Le gouvernement a prolongé jeudi de cinq mois le programme de soutien, qui plafonne les prix de l'électricité et du gaz pour les ménages et les autres utilisateurs et compense les fournisseurs pour la différence, et a introduit une taxe supplémentaire dans toute la chaîne d'approvisionnement en énergie.

(1 $ = 4,8566 lei)