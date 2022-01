Taux : CPI US conforme aux attentes donc embellie, sauf BTP

Bonne journée sur les marchés de taux qui réservent un bon accueil au 'CPI' record du mois de décembre aux Etats Unis.



Le rendement des T-Bonds se détend de -3,5Pts à 1,7370%, parce que le rythme de progression de l'indice consommation (CPI) décélère un peu, à +0,5% le mois dernier après avoir grimpé de 0,8% en novembre, soit un score de +7%/an (conforme au consensus), le rythme le plus rapide depuis juin 1982, après un gain de 6,8% en novembre.



L'indice 'core' CPI (hors énergie et produits alimentaires) a en revanche accéléré de 0,6% sur un mois après une hausse de 0,5% en novembre, soit +5,5%/an contre +4,9% en novembre, le score le plus élevé depuis février 1991 (le consensus était de +5,4% en rythme annuel).



La bonne tenu des T-Bonds US profite à nos OAT et aux Bunds qui affichent -3Pts à 0,2620% et -0,0610%.

Plus au Sud, évolution divergente des Bonos espagnols qui se détendent de -4Pts vers 0,6200% tandis que les BTP italiens se dégradent de +1Pt vers 1,3310%.

Belle journée pour les Gilts britanniques qui se détendent de -4Pts à 1,1400%.

Les marchés seront désormais très attentifs aux chiffres sur la production industrielle en zone euro, qui tomberont en fin de matinée.



Si les chaînes d'approvisionnement semblent progressivement se débloquer, la statistique devrait rester relativement stable en novembre au vu des données nationales parues la semaine passée (-0,2% en Allemagne et -0,4% pour la France).







