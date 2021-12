Taux : poursuite de la consolidation face hausse des actions

Séance de consolidation des marchés de taux, sur fond de 'risk-on' apparent sur les actions (il faut plutôt y voir l'impact des derniers habillages de bilan).



Le rendement des T-Bonds 2031 prend +4Pts vers 1,4980% et cette dégradation s'est accélérée avec une déferlante de chiffres aux Etats Unis (voir chapitre suivant).



Côté Europe, nos OAT affichent +5Pts à 0,1250%, les Bunds +4,5Pts à -0,248%, les Bonos espagnols +4Pts à 0,511%... et les BTP italiens finissent en queue de peloton avec +8Pts à 1,13%..



Ce fut un déluge de 'stats' aux Etats Unis en cette veille de 'pont' de Noël, les marchés US étant fermés ce vendredi 24/12.

Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,6% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, alors que le consensus tablait sur +0,4% après des ventes de détail décevantes (+0,3%) publiées en fin de semaine dernière.



Leurs revenus ont progressé de 0,4%, alors que Jefferies les attendaient en hausse de 0,6%. En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,6 point à +5,7% en données globales, et de 0,5 point à +4,7% hors énergie et alimentation (hier, l'inflation liée au PIB avait été revue de +5,9% à +6%).



Autre bon indicateur, les commandes de biens durables ont augmenté de +2,5% en novembre aux Etats-Unis après une petite hausse de 0,1% (révisée) en octobre.



Les économistes prévoyaient en moyenne une progression de 1,6% après le repli initial de 0,5% annoncé en première estimation pour le mois d'octobre.



Les commandes de biens d'équipement destinés au secteur des transports ont grimpé à elles seules de 6,5%.



Les commandes de biens d'équipement hors transport - parfois considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises -affichent une augmentation plus modeste de 0,8% en novembre.



Les ventes de logements neufs font un bond de 12,4% (à 744.000 transactions /an mais le consensus attendait mieux avec 766.000). Le prix médian des maisons continue de flamber avec +18,8% en rythme annuel, à 416.900$, un niveau de prix record.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage est resté stable la semaine du 13 décembre aux Etats-Unis, celui-ci s'établissant à 205.000, comme le chiffre révisé de la semaine précédente.



Enfin, lors de la semaine du 11 décembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 1 859 000, soit une baisse de 8000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente. Il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, précise le rapport.



Outre-Manche, les 'Gilts' résistent mieux que lors des 3 séances précédents avec +3,7Pts à 0,9240%... mais la semaine est lourdement négative avec une tension de +17Pts, ce qui en fait un des pires scores hebdo depuis fin janvier







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.