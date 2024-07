Les prix de l'aluminium sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de quatre mois lundi, certaines positions haussières ayant été abandonnées et les prix d'autres métaux de base ayant baissé en raison des inquiétudes concernant la demande, compte tenu de l'absence de nouvelles mesures de relance en Chine, principal pays consommateur.

L'aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange a perdu 1,8% à 2 308,50 dollars la tonne métrique, son plus bas niveau depuis le 28 mars, à 1409 GMT.

Les prix de l'aluminium, utilisé dans les secteurs de la construction, du transport et de l'emballage, sont en baisse de 17% depuis qu'ils ont atteint leur plus haut niveau depuis presque deux ans à la fin du mois de mai. Le métal est passé sous la moyenne mobile de 200 jours pour la première fois depuis février.

"Les prix des métaux continuent de lutter, et il semble maintenant, au moins sur la base des graphiques qui se détériorent, que les sommets de l'année sont maintenant loin derrière nous", a déclaré le consultant de Marex Edward Meir.

"La chute d'aujourd'hui est remarquable car elle intervient malgré une baisse inattendue des taux d'intérêt par la banque centrale chinoise, ce qui nous montre à quel point les marchés chinois sont devenus insensibles aux mesures qui déclencheraient habituellement des mouvements haussiers substantiels."

Les marchés des métaux étaient à l'affût de signes indiquant que le gouvernement chinois prendrait des mesures pour remédier à l'effondrement prolongé de l'immobilier dans le pays, qui est le principal moteur de la demande de métaux industriels.

Cependant, la réunion politique clé de la semaine dernière n'a pas réussi à présenter plus de politiques pour soutenir la demande de métaux, a déclaré Ewa Manthey, analyste des matières premières chez ING.

"Sans nouvelles mesures de relance, il y a peu d'espoir d'une reprise à court terme pour le secteur de l'immobilier et de la construction. Nous nous attendons à ce que les prix du cuivre et des autres métaux industriels diminuent encore à court terme pour refléter des perspectives de demande plus faibles en Chine", a déclaré Ewa Manthey.

Pendant ce temps, le cuivre du LME a baissé de 1,4 % à 9 183,50 $ la tonne après avoir atteint 9 172 $, son niveau le plus bas depuis le 3 avril.

Le métal a baissé de 17 % depuis son record du 20 mai, ce qui a relancé les achats physiques en Chine. La prime à l'importation de cuivre en Chine a atteint 9 dollars la tonne vendredi, son niveau le plus élevé depuis le 15 avril.

Le zinc était en baisse de 1,7 % à 2 727,50 $, le plomb de 1,5 % à 2 095,50 $, l'étain de 3,6 % à 29 835 $ et le nickel de 0,9 % à 16 105 $. (Rapport de Polina Devitt à Londres ; rapport supplémentaire de Mai Nguyen à Hanoi ; édition de Varun H K, Shailesh Kuber, Louise Heavens et Emelia Sithole-Matarise)