La faiblesse de la production mondiale a affecté les prix de l'aluminium, mais l'impact devrait être de courte durée car le marché physique est tendu, y compris en Chine, le principal consommateur.

Le déficit du principal producteur, la Chine, qui devrait produire 42,5 millions de tonnes métriques, soit près de sa capacité de 45 millions de tonnes, et la pénurie de matières premières, la bauxite et l'alumine, devraient ramener les prix de l'aluminium sur une trajectoire ascendante.

Les prix du métal utilisé dans les industries du transport, de la construction et de l'emballage, qui s'établissent à environ 2 520 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME), ont chuté de 10 % depuis qu'ils ont atteint leur plus haut niveau en deux ans, à savoir 2 799 dollars, le mois dernier.

"Le seul secteur qui se porte bien est celui de la demande d'emballages pour des événements tels que les matchs de football et les Jeux olympiques de Paris", a déclaré Uday Patel, directeur principal de la recherche sur l'aluminium chez Wood Mackenzie.

M. Patel prévoit un excédent d'un demi-million de tonnes d'aluminium primaire à l'échelle mondiale et des prix de l'aluminium s'élevant en moyenne à 2 450 dollars la tonne cette année.

Il a toutefois ajouté que les interdictions imposées par les États-Unis et le Royaume-Uni sur la livraison de métaux russes aux bourses et les obstacles logistiques dus à la crise du transport maritime en mer Rouge pourraient restreindre l'offre.

D'autres analystes sont plus optimistes et s'attendent à un déficit pour cette année, ce qui se reflète dans les primes payées sur le marché physique au-dessus des prix de référence du LME pour tenir compte des coûts, y compris les taxes de transport et d'importation.

Les primes acquittées pour l'aluminium sur le marché au comptant aux États-Unis, qui s'élèvent à environ 440 dollars la tonne, ont augmenté de 10 % depuis la fin du mois de mars, tandis qu'en Europe, elles ont bondi de 30 % pour atteindre environ 340 dollars la tonne au cours de la même période.

"Les primes dans les principales régions de consommation hors Chine ont connu une croissance plus rapide, ce qui suggère une amélioration continue des marchés physiques", ont déclaré les analystes de Macquarie dans une note.

Macquarie prévoit une production mondiale d'aluminium d'environ 72 millions de tonnes et un déficit de 960 000 tonnes cette année. Il prévoit un déficit de 2,26 millions de tonnes en Chine en 2024.

Les pénuries devraient entraîner une poursuite de la tendance à la hausse des importations chinoises, qui ont augmenté de plus de 60 % en mai par rapport à l'année précédente pour atteindre 310 000 tonnes, la plupart d'entre elles étant d'origine russe et faisant l'objet de sanctions de la part des États-Unis.

La Chine a importé 562 186 tonnes d'aluminium primaire de Russie entre janvier et mai, soit 70,5 % de plus qu'au cours de la même période de l'année précédente.

"Si la hausse est limitée à court terme, le marché de l'aluminium reste tendu et une fois que la demande s'accélérera à nouveau, les prix (LME) devraient repartir à la hausse", a déclaré Michael Widmer, analyste chez Bank of America.

M. Widmer prévoit des prix moyens de 3 000 dollars la tonne et un déficit de 2,1 millions de tonnes l'année prochaine. Pour cette année, il prévoit des prix moyens de 2 500 dollars et un déficit de 800 000 tonnes. (Reportage de Siyi Liu et Mai Nguyen à Hong Kong ; rédaction de Pratima Desai ; édition de Mark Potter)