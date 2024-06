BP a accepté de racheter la participation de 50 % du négociant en céréales Bunge dans la coentreprise brésilienne de sucre et d'éthanol BP Bunge Bioenergia pour 1,4 milliard de dollars, pariant ainsi sur la demande croissante de biocarburants à faible teneur en carbone.

À l'issue de la transaction, prévue pour la fin de l'année 2024, BP deviendra propriétaire à part entière de Bioenergia, qui dispose d'une capacité de production d'environ 50 000 barils par jour d'équivalent éthanol à partir de la canne à sucre.

BP consolidera la dette et les obligations de location de Bioenergia pour un montant de 1,2 milliard de dollars, ce qui signifie qu'elle versera un total de 800 millions de dollars à Bunge, selon les calculs de Reuters.

L'acquisition intervient dans un contexte où les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la stratégie de BP, après que l'agence de notation S&P Global a revu à la baisse, au début du mois, les perspectives de crédit de BP, évoquant une réduction de la dette plus lente que prévu.

BP a déclaré que l'acquisition devrait atteindre son seuil de rendement de plus de 15 % pour la bioénergie et qu'elle s'inscrira dans le cadre de ses dépenses annuelles actuelles d'environ 16 milliards de dollars.

BP réduit également ses plans de développement de nouveaux projets de biocarburants.

La société suspend deux projets de biocarburants dans sa raffinerie de Lingen en Allemagne et dans sa raffinerie de Cherry Point dans l'État américain de Washington. Elle évalue trois autres projets.

"Ensemble, ces changements peuvent nous permettre de réaliser la croissance et les bénéfices que nous attendons des biocarburants, mais d'une manière plus simple et plus ciblée. Cela s'inscrit parfaitement dans les priorités de BP, qui sont de recentrer l'activité et d'accroître le rendement pour les actionnaires", a déclaré Emma Delaney, responsable des clients et des produits de BP.