La société brésilienne Raizen, le plus grand transformateur de canne à sucre au monde, a inauguré vendredi sa deuxième usine d'éthanol cellulosique dans le cadre d'un plan prévoyant l'ouverture de quatre autres unités de production d'ici la récolte 2025/26, a déclaré l'entreprise à Reuters.

L'éthanol cellulosique, également connu sous le nom de biocarburant de deuxième génération, est un biocarburant renouvelable fabriqué à partir de biomasse lignocellulosique.

Les nouvelles unités de Raizen pourraient porter sa capacité totale de production de carburant à 440 millions de litres par an, et la société envisage de vendre de nouveaux contrats pour étendre son plan à partir de 2025.

Située dans l'État de Sao Paulo, la nouvelle unité a plus que doublé la capacité de sa première usine de deuxième génération et porterait la production totale de l'entreprise à 112 millions de litres par an, selon Raizen.

Sa toute nouvelle usine d'éthanol cellulosique, produit à partir de déchets de biomasse issus du processus de fabrication de l'éthanol ordinaire, a bénéficié d'un investissement de 1,2 milliard de reais (232,93 millions de dollars).

"Nous avons reçu une très forte demande, en particulier de la part des destinations européennes, pour cette solution d'éthanol cellulosique, qui est compétitive et unique au monde", a déclaré Paulo Neves, vice-président du commerce chez Raizen.

L'entreprise prévoit d'inaugurer deux autres unités de production d'éthanol de deuxième génération cette année à Sao Paulo, et deux autres en 2025, chacune d'une capacité de 82 millions de litres par an. Ainsi, la société devrait atteindre un volume de production de 440 millions de litres par an lors de la récolte 2025/26.

Elle pourrait recommencer à vendre des contrats l'année prochaine afin de poursuivre son plan de croissance dans la région et d'atteindre son objectif d'exploiter 20 usines d'éthanol de deuxième génération, a déclaré M. Neves.

L'éthanol cellulosique est très demandé dans les pays qui cherchent à accélérer leur transition énergétique, notamment en Europe, mais aussi au Japon et aux États-Unis, a-t-il ajouté. (1 $ = 5,1517 reais)