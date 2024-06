L'Europe devra investir davantage dans les carburants synthétiques pour l'aviation si elle espère atteindre ses objectifs de zéro net et décarboniser l'aviation d'ici 2050, car elle ne peut pas compter uniquement sur les biocarburants, selon les dirigeants de l'industrie, qui sont nombreux à demander aux gouvernements de fournir davantage d'aide.

Le carburant aviation durable (SAF) à base de biocarburant, fabriqué à partir de matériaux tels que les huiles de cuisson usagées ou les copeaux de bois, pourrait réduire les émissions de l'aviation jusqu'à 80 %, selon les représentants des gouvernements et de l'industrie, et est considéré comme la principale solution verte pour le secteur.

Mais il y a une pénurie de matières premières pour produire suffisamment de carburant à partir de matériaux organiques. Pour que l'Europe puisse atteindre ses objectifs écologiques, il est nécessaire d'investir dans des carburants synthétiques plus coûteux fabriqués à partir d'hydrogène ou de capture du carbone, connus sous le nom d'e-SAF.

Seule une poignée de raffineries produisent des e-SAF, considérés comme encore plus propres que les SAF à base de biocarburants, et très peu de compagnies aériennes se sont engagées à les acheter.

"Nous avons absolument besoin d'e-SAF pour mettre sur le marché la quantité requise pour les mandats de mélange dans un premier temps, puis plus tard, en 2050, pour faire voler chaque avion avec du SAF", a déclaré à Reuters Uwe Gaudig, qui travaille sur des projets SAF pour la société d'ingénierie Griesemann Group en Allemagne.

Les SAF ne représentent que 0,2 % de la consommation mondiale de carburéacteur, la majeure partie étant produite à partir de biocarburants à base de matières premières organiques. L'une des raisons de cette lenteur est le prix : le SAF à base de biocarburant coûte trois à cinq fois plus cher que le carburéacteur traditionnel.

Les experts affirment que les FAS synthétiques sont beaucoup plus chers que cela, les estimations montrant qu'ils peuvent être jusqu'à dix fois plus chers que les carburants traditionnels.

INVESTISSEMENT SÉCURITÉ

L'Union européenne offre des subventions pour l'e-SAF dans le cadre de nouvelles règles visant à stimuler l'utilisation de carburants verts dans l'ensemble de l'Union, mais les dirigeants de l'industrie affirment que les gouvernements doivent investir davantage dans les infrastructures et la production.

"Le prix est une chose. L'autre aspect est que nous avons besoin de stabilité et de réglementations de la part du gouvernement", a déclaré M. Gaudig en marge du salon aéronautique de Berlin la semaine dernière.

Sans règles claires, telles que des mécanismes de sécurité des prix et des garanties claires, le secteur aura du mal à prospérer en Europe, ont déclaré des fonctionnaires travaillant chez les producteurs de SAF.

Thorsten Herdan, responsable de la zone EMEA pour le fabricant de SAF HIF, a déclaré que l'industrie avait besoin de fonds pour améliorer la qualité du carburant, mais que les investisseurs étaient parfois découragés par les changements de législation.

Julie Kitcher, responsable du développement durable chez Airbus, a déclaré que l'expansion de l'électricité renouvelable et des électrolyseurs dans tout le secteur rendrait également la fabrication du carburant plus facile et moins coûteuse.

Mais Marte van der Graaf, responsable de la politique de l'aviation au sein du groupe de défense Transport and Environment, a déclaré que seule une poignée de projets e-SAF en Europe obtiendraient un financement d'ici 2028.

"Le problème est qu'il n'y a pas d'investissement final. Le problème est qu'il n'y a pas d'investissement final. Vous avez donc un potentiel incroyable, mais s'ils n'atteignent jamais le FID, ils n'existeront jamais", a-t-elle déclaré à Reuters. (Reportage de Joanna Plucinska, édition de Mark Potter)