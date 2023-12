XCF Global Capital a accepté d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à but spécifique (SPAC) Focus Impact BH3 Acquisition, dans le cadre d'une transaction qui valorise le producteur de carburants durables à 1,75 milliard de dollars, a déclaré la SPAC vendredi.

XCF Global, dont le siège est à New York et qui possède plusieurs installations en Amérique du Nord, produit du diesel renouvelable et a prévu une expansion stratégique dans le domaine des carburants durables pour l'aviation et d'autres biocarburants.

Les SPAC sont largement tombées en disgrâce à la suite d'une frénésie d'opérations en 2020 qui ont suscité un examen minutieux de la part de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers. Toutefois, les petites entreprises privées préfèrent toujours fusionner avec des SAVS, car cela leur permet d'éviter le long processus d'introduction en bourse.

La semaine dernière, Powermers Smart Industries, un fabricant d'équipements industriels et de transport commercial axé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a également fusionné avec une SPAC.

convenu

d'entrer en bourse dans le cadre d'une opération SPAC évaluée à environ 2 milliards de dollars.

Également appelées "sociétés à chèque", les SPAC utilisent le produit de leur introduction en bourse pour fusionner avec des entreprises privées. (Reportage d'Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai)