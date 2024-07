L'Autorité de l'aviation civile de Chine (CAAC) a lancé le premier centre technique du pays pour le carburant aviation durable (SAF) qui se concentre sur l'établissement de normes et la recherche de produits, selon un rapport publié dans le canal d'information de l'autorité de régulation de l'aviation mardi en fin de journée.

Le nouveau centre, basé dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, sera chargé de définir la politique de l'industrie et d'établir des normes pour les produits et le contrôle de la qualité, selon deux cadres de l'industrie du SAF ayant une connaissance directe du lancement.

La Chine, deuxième marché mondial de l'aviation, qui consomme environ 11 % du kérosène utilisé dans le monde, devrait dévoiler cette année sa politique en matière d'utilisation des FAS pour 2030, qui pourrait susciter des milliards de dollars d'investissements, a rapporté Reuters en mai.

Malgré quelques vols d'essai, la Chine ne produit pas de SAF à des fins commerciales pour un usage domestique. Les entreprises de biocarburants consacrent plus d'un milliard de dollars à la construction des premières usines chinoises destinées à transformer les huiles de cuisson usagées en carburant d'aviation pour l'exportation et pour répondre à la demande intérieure lorsque Pékin rendra obligatoire l'utilisation de ce carburant dans les avions afin de réduire les émissions.

La CAAC vise également à établir un système de certification chinois pour les carburants durables.

Le centre met en place des installations d'essai pour les nouveaux produits, selon le rapport publié sur le site d'information de l'autorité de régulation, qui ajoute que la consommation totale de carburant d'aviation de la Chine devrait dépasser 50 millions de tonnes métriques par an d'ici 2030 et que l'utilisation de SAF pourrait atteindre 2,5 millions de tonnes par an.

Les FAS peuvent être fabriquées à partir de déchets et de résidus renouvelables provenant de sources durables, tels que les huiles de cuisson usagées et les déchets de graisse animale, ou traitées à partir d'hydrogène issu de sources d'énergie renouvelables.