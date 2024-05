Les entreprises de biocarburants investissent plus d'un milliard de dollars dans la construction des premières usines chinoises destinées à transformer les huiles de cuisson usagées en carburant d'aviation pour l'exportation et pour répondre à la demande intérieure, une fois que Pékin aura rendu obligatoire l'utilisation de ce carburant dans les avions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur les investisseurs. Les chiffres relatifs à la capacité se réfèrent aux volumes de matières premières, le rendement de la SAF étant estimé entre 50 et 60 %.

Junheng Industry Group Biotechnology Co Ltd

Elle a commencé à produire les premières SAF en décembre dernier dans une usine de 400 000 tonnes par an dans la ville centrale de Puyang, pour un coût de 1,3 milliard de yuans (180 millions de dollars), devenant ainsi le deuxième fabricant de SAF à obtenir la certification de navigabilité des autorités nationales de l'aviation civile, après Zhenhai de Sinopec.

L'entreprise prévoit de produire 150 000 tonnes de SAF cette année, suite à sa première exportation en décembre dernier vers l'Europe.

Zhejiang Jiaao Enprotech Co

Créée en 2003 pour produire des plastifiants d'origine végétale, Jiaao est devenue productrice et exportatrice de biodiesel vers 2016. En tant que l'un des plus grands producteurs de biodiesel de Chine, il compte parmi ses clients les majors pétrolières mondiales Shell, ExxonMobil et TotalEnergies.

En 2022, elle a décidé de se lancer dans la production de SAF et construit une usine de 500 000 tonnes par an, d'un coût de 4 milliards de yuans, dans la ville portuaire de Lianyungang, avec des projets d'extension à un million de tonnes par an. Le gouvernement de Lianyungang détient une participation de 30 % dans l'entreprise.

Tianzhou New Energy

Le groupe devrait démarrer une usine SAF de 200 000 tonnes par an vers la fin de 2024, pour un coût d'un milliard de yuans, à Weiyuan, dans la province du Sichuan (sud-ouest), et prévoit de l'agrandir pour atteindre 500 000 tonnes par an.

L'entreprise a commencé par produire du carburant d'aviation et travaille depuis longtemps avec China National Aviation Fuel Corp.

Sichuan Jinshang Environmental Protection Tech Co Ltd

Collecteur d'huiles de cuisson usagées (UCO) depuis 2012, Jinshang a commencé à exporter des UCO en 2015 vers l'Europe, à raison de 200 000 à 300 000 tonnes par an à des entreprises telles que Neste, EcoCeres, Shell et PetroChina. Elle prévoit de commencer la construction d'une usine SAF de 400 000 tonnes par an dans le Sichuan en juillet, qui devrait être achevée à la fin de l'année 2025, pour un coût de plus d'un milliard de yuans.

Shandong Haike Chemical Co Ltd

Le raffineur de pétrole indépendant basé dans la province orientale de Shandong prévoit de transformer une unité de raffinage existante en un producteur de SAF de 500 000 tonnes par an d'ici la fin de l'année.

Sinopec Zhenhai

Premier producteur chinois de SAF, Sinopec Corp a obtenu en 2022 la certification de la Table ronde sur les biomatériaux durables (RSB), la norme la plus rigoureuse au monde pour les carburants durables, pour sa production expérimentale de SAF à partir d'une installation de 100 000 tonnes.

Toutefois, l'installation située dans la province orientale de Zhejiang n'est pas encore entrée en phase de production commerciale.

Qinzhou Hongkun

La société, qui a commencé par produire des lubrifiants, prévoit de construire une usine SAF de 300 000 tonnes à Qinzhou, dans la province méridionale de Guangxi, pour un coût de 1,68 milliard de yuans. Sinchuan Jinshang détient une participation de 20 % dans l'usine, dont le démarrage est prévu pour le premier trimestre 2026.

State Power Investment Corp (SPIC)

En décembre dernier, SPIC a annoncé un plan d'investissement de 42 milliards de yuans dans le nord-est de la Chine pour produire du carburant à partir d'hydrogène dérivé de l'énergie éolienne.

Les projets, qui seront construits dans la ville de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang (nord-est), comprennent une centrale éolienne de 3,5 gigawatts, une usine de production d'hydrogène de 164 000 tonnes par an et deux usines de 400 000 tonnes par an, une pour la production de SAF et une pour la production de méthanol.

SPIC construira d'abord une usine pilote d'une capacité de 10 000 tonnes par an qui produira du SAF à partir d'hydrogène éolien, en appliquant la technologie de Tsing Energy Development Co, la première usine de ce type en Chine. (1 $ = 7,2151 yuans chinois renminbi) (Reportage de Chen Aizhu ; Rédaction de Clarence Fernandez)