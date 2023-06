(Alliance News) - Associated British Foods PLC a annoncé mardi avoir conclu un accord de 48 millions de livres sterling pour acquérir National Milk Records PLC, une société cotée à la Bourse d'Amsterdam, renforçant ainsi sa branche agricole.

National Milk rejoindra AB Agri, où il aura comme compagnons d'écurie l'activité d'additifs alimentaires AB Vista et l'unité de production végétale et de commercialisation des céréales Frontier Agriculture.

AB Foods est un producteur alimentaire basé à Londres, ainsi qu'un détaillant de vêtements via la chaîne de magasins Primark. NMR fournit des services d'information technologique au secteur laitier britannique et est actuellement cotée à l'Aquis Stock Exchange de Londres.

AB Foods achètera les actions de National Milk au prix de 215 pence chacune, soit une prime de 87 % par rapport à son cours de clôture de 115,0 pence lundi. L'opération valorise National Milk à 48 millions de livres sterling.

Les actions de National Milk ont progressé de 65 %, à 190,00 pence l'unité, dans les premières transactions de mardi. Les actions d'AB Foods ont baissé de 0,1 % à 1 840,50 pence l'unité à la Bourse de Londres.

AB Foods a déclaré : " NMR propose des services et des offres technologiques complémentaires aux opérations existantes d'AB Agri dans la chaîne d'approvisionnement des produits laitiers, et AB Agri pense qu'une combinaison permettra un meilleur service à l'industrie laitière, d'abord au Royaume-Uni, en proposant des produits qui offrent une valeur accrue, une meilleure efficacité et, en fin de compte, une meilleure rentabilité pour les agriculteurs ". AB Agri se réjouit de l'intégration de NMR dans un groupe plus vaste et pense que l'acquisition permettra à NMR d'accélérer et de réduire les risques liés à la mise en œuvre de sa stratégie, ainsi que de créer de plus grandes opportunités pour les clients, les employés et les autres parties prenantes de NMR".

L'acquisition est soutenue par un peu moins de 69 % des actionnaires de NMR, ce qui n'est pas loin des 75 % nécessaires pour sceller l'accord. Le rachat devrait être effectif au troisième trimestre 2023.

Trevor Lloyd, président de National Milk, a déclaré : "Alors que la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers du Royaume-Uni poursuit son chemin vers la neutralité carbone, le travail de NMR avec GenoCells et les données sur le lait, ainsi que notre rôle central dans les tests de paiement, apporteront des informations importantes pour aider à cette transition. Le soutien d'ABF permettra d'accélérer et de réduire les risques pour la capacité de la RMN à atteindre ses objectifs stratégiques, à rationaliser les processus industriels en créant une entreprise holistique capable de fournir des données et des analyses de bout en bout pour garantir la durabilité, l'efficacité et la rentabilité à long terme du secteur laitier britannique".

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

