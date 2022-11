Espagne: hausse record des prix alimentaires en octobre

Madrid (awp/afp) - Le coût des denrées alimentaires a connu en octobre une hausse record en Espagne, malgré un net ralentissement de l'inflation lié au recul des prix de l'énergie, selon des chiffres définitifs publiés mardi par l'Institut national des statistiques (INE).

D'après l'organisme public, les produits alimentaires ont progressé de 2,3% sur un mois et de 15,4% sur un an. Ce chiffre est "le plus élevé depuis le début de la série statistique en janvier 1994", précise l'INE dans un communiqué. La hausse, liée à l'augmentation du coût des intrants agricoles et à des récoltes pénalisées par la sécheresse, a été particulièrement marquée en ce qui concerne les légumes frais (+25,7% sur un an), les oeufs (+25,5%) le lait (+25%), l'huile (+23,9%) et les céréales (+22,1%).

L'INE a, par ailleurs, confirmé sa première estimation de l'inflation, qui a atteint le mois dernier 7,3% sur un an, soit 1,6 point de mois que le niveau du mois de septembre (8,9%) et 3,5 points de moins que le record de juillet (10,8%). Ce ralentissement s'explique par "la baisse du prix de l'électricité", qui ont reculé de 22,5% sur un mois, "et dans une moindre mesure du gaz", en baisse de 6,4% par rapport à septembre, détaille l'organisme public.

L'Espagne a obtenu en juin avec le Portugal l'aval de l'Union européenne pour décrocher du système tarifaire énergétique européen et plafonner les prix de l'électricité, en les découplant de ceux du gaz. Cette "exception ibérique", accordée en raison du manque d'interconnexions électriques entre la péninsule et le reste de l'UE, a permis aux prix de l'électricité de refluer fortement ces derniers mois dans ces deux pays.

Plusieurs pays européens, comme la France, réclament désormais sa généralisation à l'ensemble de l'Europe.

afp/vj