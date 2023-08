L'entreprise néo-zélandaise a2 Milk Co a prévu lundi une faible croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 et a mis en avant les difficultés du marché chinois des préparations à base de lait infantile (PPI), malgré un bénéfice annuel en hausse de 27 %.

Le producteur laitier s'attend à une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2024, contre une croissance de 10 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars néo-zélandais au cours de l'exercice précédent.

Le marché chinois du FMI est devenu de plus en plus difficile en raison de la baisse des taux de natalité et de l'augmentation de l'intensité de la concurrence", a déclaré David Bortolussi, directeur général et chef de la direction.

Les ventes de produits sous label chinois de la société ont fait un bond de 27,8 % pour atteindre 559,3 millions de dollars néo-zélandais.

Le segment le plus rentable d'A2 Milk - Chine et autres pays d'Asie - a enregistré un revenu de 1 002,2 millions de dollars néo-zélandais, contre 726,5 millions de dollars néo-zélandais il y a un an.

Le bénéfice net du producteur laitier pour l'exercice clos le 30 juin s'est élevé à 155,6 millions de dollars néo-zélandais, contre 122,6 millions de dollars néo-zélandais il y a un an, et contre une estimation moyenne des analystes de 145,9 millions de dollars néo-zélandais, selon Refinitiv. (1 $ = 1,6869 dollar néo-zélandais) (Reportage de Poonam Behura à Bengaluru Rédaction de Matthew Lewis)