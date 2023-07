L'entreprise indienne de transformation du lait Hatsun Agro Product a déclaré mercredi que son bénéfice trimestriel avait augmenté de 54 %, la hausse des coûts des intrants ayant été compensée par l'augmentation des prix du lait en raison d'une forte demande.

Les prix du lait en Inde ont atteint leur niveau le plus élevé au cours du trimestre de juin en raison d'une production plus faible et d'une demande soutenue, alors que la saison estivale coïncidant avec le trimestre a augmenté la demande de glaces et de lait caillé.

La société, qui vend des produits sous des marques telles que Arun Ice Cream et Arokya Milk, a déclaré que son bénéfice après impôt avait augmenté pour atteindre 801,6 millions de roupies (9,8 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 juin, contre 519,5 millions de roupies l'année précédente.

Son chiffre d'affaires a également augmenté de près de 7 % en glissement annuel pour atteindre 21,51 milliards de roupies.

Cependant, la société basée à Chennai a déclaré que le coût de ses matières premières avait augmenté de près de 12 % pour atteindre 15,14 milliards de roupies, ce qui représente près des trois quarts de ses dépenses totales.

Pour protéger leurs marges, les entreprises laitières indiennes ont maintenu les prix de leurs produits inchangés, même en cas de baisse des prix d'achat.

Les analystes d'ICICI Securities spécialisés dans le secteur laitier ont déclaré que les prix des aliments pour bétail s'étaient également stabilisés au cours du trimestre.

La société s'approvisionne en lait dans la plupart des États du Sud, notamment le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Karnataka, ainsi que dans l'État occidental du Maharashtra, une région qui, selon les analystes, a connu une baisse de l'inflation laitière au cours du premier semestre de l'année.

Les analystes ont ajouté qu'ils s'attendaient à ce que les prix d'achat du lait continuent à baisser au cours des prochains trimestres en raison de la saison de la mousson et du début de la saison de chasse.

Hatsun Agro Product a déclaré un dividende intérimaire de six roupies par action, tandis que son action a clôturé en hausse de 0,65 % avant les résultats. (1 $ = 82,0691 roupies indiennes) (Reportage d'Ashish Chandra à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)